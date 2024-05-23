舒淇遭硬卡位「擠到聳肩」！大陸網友無情開酸 心機女星下場曝光
現年50歲的金馬影后舒淇多年來都是高奢品牌寶格麗的代言人，近來受邀飛往羅馬，出席該品牌140周年慶祝活動。同場大咖還包含大陸女星劉亦菲、好萊塢女星安海瑟薇等人。沒想到當女星們準備合影時，舒淇旁邊的日本女星森星卻疑似刻意要擠過來同框，讓舒淇表情從微笑慢慢轉變成尷尬，最後甚至縮到肩膀隆起讓森星搶位，沒想到「舒淇被擠到聳肩」一事便上了熱搜，掀起不小討論，還有大陸網友怒斥森星是「心機女」，最後主辦方只好將森星直接於社群上除名。
記者施以慧／綜合報導
只見身穿紅色紗質禮服的舒淇坐在劉亦菲與森星中間，肩膀縮起，看起來相當擁擠，而根據網路上影片可以清楚看到，森星在合照時疑似悄悄挪動身體，接著鬆開自己的肩膀，還頂到了坐在她左側的舒淇，這突如其來的舉動，讓舒淇滿臉無奈，只好聳起肩靠在劉亦菲身上，讓大陸網友相當憤怒，不過舒淇並未對此作出回應，也沒有硬擠回去，也讓粉絲大讚EQ很高。
也有網友翻出其他照片，指出在森星前來同框時，安海瑟薇、舒淇、劉亦菲、樸雅卡·喬普拉4人合影相當和諧，沒想到森星一入鏡就讓畫面變得擁擠，讓該網友怒斥：「旁邊那個日本女星，一直在擠舒淇，咱們就是說日本人做不了交叉手嗎？」
有粉絲對於舒淇被擠的事情抱不平，不僅砲轟森星是「心機女」，還嗆聲森星：「舒淇是全球代言人，森星只是品牌大使。」但也有人覺得只要本人自在，其實合影只是一下子的事情而已，「不爭不搶舒淇依然有今天的地位，人的位置並不是擠來的」、「挺喜歡舒淇的，但她就是這個性格啦，並不是所有女明星都要成為女皇的，縮一縮也沒關係，她自在就好。」而該片段曝光後，事件持續發酵，主辦單位後續將森星除名，社群上的貼文也只剩下舒淇、劉亦菲、Anne Hathaway和印度女星Priyanka Chopra，森星的照片與名字已經徹底消失。