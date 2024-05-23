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胡瓜遭問「最想和誰抽大麻」！驚人回答曝光　嚇壞徐乃麟　

▲胡瓜（右2）近期在網路節目《下面一位》中，找來徐乃麟（左2）、徐新洋（左1）與胡耀安（右1）一同錄影，沒想到徐新洋提出辛辣問題，讓胡瓜爆出驚人回覆。（圖／民視提供）
▲胡瓜（右2）近期在網路節目《下面一位》中，找來徐乃麟（左2）、徐新洋（左1）與胡耀安（右1）一同錄影，沒想到徐新洋提出辛辣問題，讓胡瓜爆出驚人回覆。（圖／民視提供）

記者施以慧／綜合報導

綜藝天王胡瓜近期轉戰自媒體，開設YouTube頻道《下面一位》，上集找來昔日戰友徐乃麟，兩人睽違23年再度合體，掀起不少觀眾回憶殺。兩人一搭一唱的憶當年，聊到一發不可收拾，讓觀眾紛紛留言敲碗直呼：「真的看不夠！」而這集節目中進行親子交換互訪環節，主持人對兩位綜藝大哥進行辛辣提問。沒想到題目一題比一題辛辣，其中還直球詢問胡瓜：「最想和誰一起抽大麻？」讓徐乃麟在一旁冷汗直流，沒想到胡瓜反應相當快速：「乃哥！」幽默又有效果的回覆逗得現場一片歡樂。

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《下面一位》日前發布新片再續上集，找來胡瓜與徐乃麟的兩位兒子胡釋安、徐新洋當主持人，兩個人除了是好朋友，也不約而同的都進入演藝圈工作，可見兩家人的緣分頗深。徐新洋還發問，胡瓜本是藝人收入排行榜第一名，但隨後被超過有什麼感想？對此徐乃麟跳出來挺老友，表示：「一個節目就抵別人三個，瓜哥永遠是第一！」兩人的好交情令人感動。

▲（左起，徐新洋、徐乃麟、胡瓜、胡釋安）
▲《下面一位》節目找來徐乃麟與胡瓜的兒子擔任主持，現場一片歡樂（左起，徐新洋、徐乃麟、胡瓜、胡釋安）。（圖／民視提供）
節目中還聊到兩位兒子都有和爸爸在工作上合作的經驗，胡瓜首先喊冤網友都認為他不給兒子機會，胡釋安解釋爸爸其實很常cue他，但本身個性的反應不像胡瓜及姐姐（小禎）反應很快，常會有一些跟不上的地方，難免會有一些壓力，但是對他來說是好的機會學習。胡瓜趁機再抱怨兒子，由於主持《最強綜藝秀》時有許多外國人，他英文不好導致講話結巴，沒想到胡釋安在一旁也不跳出來相救，讓他不禁懷疑花了這麼多錢出國念書，到底會不會講英文？

除了是父子關係，也是演藝兩世代的交流，胡瓜和徐乃麟關心兒子們會不會在意酸民留言，徐新洋坦言自己不太看，但會有私訊攻擊他是靠爸族，但他也大方回覆：「靠爸是事實！」胡釋安則表示人身攻擊的會略過不看，但有些給予意見的他會自己過濾後認為是好的建議再進行吸收參考。演藝之路上緣分頗深、默契十足的兩家人，相信上一代的好交情下一代也會接手延續下去。

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