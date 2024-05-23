轎車驚見「蟑螂家族」到處爬行！業者清到超崩潰　防範方法快看　

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一位洗車業者在臉書社團「爆料公社」上發出影片，只見他一邊用台語哀嚎「都是虼蚻（嘎抓）」，一邊用手機鏡頭紀錄蟑螂車的恐怖狀況，座位踏板上滿滿都是蟑螂被除蟲劑熏暈，還在掙扎的模樣，數量相當驚人。
業者歷經苦戰完成清理後，還曬出最終戰果，這輛車上的蟑螂屍體，已經能把兩個紙杯裝一半滿，小強數量肯定有破百。業者也忍不住呼籲，「車上有看到一隻蟑螂就該處理，不要一直放一直放一直放，你看看一台車清出來的蟑螂可以放滿一杯免洗杯了」。
不少網友看完後也紛紛崩潰「天啊，不敢在車上吃東西了」、「這台車不能要了」、「小蟑螂繁殖力很強，大約7天就會生蛋，看到一定要處理，不處理，沒多久就一整車」。
不想變成蟑螂車！3大杜絕重點一次看
一般人都不想讓這次影片中的轎車慘狀，出現在自己的愛車上吧！過去汽車論壇「8891」就曾發文提醒，若想避免車子上出現蟑螂，則有「3大杜絕重點」，首先是「保持車內清潔」，因為蟑螂喜歡生活於在髒亂、陰暗的空間，第二則是「慎選停車位置」，因為水溝、下水道口等地，充滿蟑螂存在，很容易不小心就爬入車內繁衍，最後則是「斷絕食物來源」，如果想要完全不讓蟑螂把愛車當成窩，最好也最重要的就是不要在車上吃東西，讓他們無法在車上獲取食物。
若愛車已經不幸出現了蟑螂，驅趕、去除方法也有許多種，包含善用蟑螂屋、香氛片等，若數量真的太多，則可考慮使用「水蒸式除蟲劑」。