富邦金每股EV升至71.5元！壽險未實現部位轉正　首季投資策略曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
富邦金今年第1季自結稅後淨利304.1億元，年增117.5%，每股稅後盈餘（EPS）2.34元，稅後淨利、每股盈餘居業界第二。截至今年3月底富邦金總資產逾11.5兆元、年增8.4%，淨值8965億元、年增25.7%，普通股每股淨值61.51元，資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率（ROE）分別為1.08%與14.32%，皆較去年同期成長。
富邦金董事會也已通過擬配發普通股每股現金股利2.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發3元，總股利配發率達62.5%。富邦金4月自結稅後淨利130.3億元，累計今年前4月稅後淨利434.1億元，每股盈餘為3.34元，維持穩健獲利表現。
在投資組合上，富邦人壽國內外股票投資部位占比上升，反映股票部位評價上升及配置增加；現金部位維持適當水位，將視市場狀況動態調整投資組合，以提升收益；海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。根據公司報告顯示，第1季股票投報率19.6%，股票單季實現利益328億元，年增190%；債券也實現約1.54億元。富邦人壽仍看好股市後市，操作策略則是有所調整，考量台股指數已至相對高檔，可能採取布局成長股與區間操作並行策略。
富邦人壽截至今年3月底總投資資產達4兆9934億元，受惠利率走升與美元升值，今第1季經常性投資收益年成長8.6%，變動收益類資本利得年成長96.6%，帶動避險前後投資報酬率均優於去年同期，避險及匯兌後投資報酬率達4.62%，與負債成本之正利差較去年同期擴大。
至於台北富邦銀行今年第1季各項業務規模穩健成長，整體淨收益年增16.0%，其中，利息淨收益年增13.7%，主要來自資產規模成長及淨利差（NIM）年增6bps；手續費淨收益年成長達50.9%，反映財管及信用卡業務收益增加，而整體授信餘額年增12.8%，企業授信與個人放款皆為雙位數成長。整體企業授信餘額年增14.9%，反映經濟成長及企業資金需求增加；個人授信部份，房屋貸款餘額突破1兆元，年成長達10.9%，其他個人授信餘額年增16.6%，個人信貸及信用卡循環餘額呈現雙位數成長。
北富銀今第1季存款餘額年成長8.6%，在高利率環境下，台、外幣定存增幅均高於活存；持續強化外幣資金運用效率，帶動外幣放款及債券佔外幣存款比例增加。資產品質方面，逾放比0.11%，備抵呆帳覆蓋率1,143.73%，皆維持良好，各項業務資產品質維持穩健。
信用卡業務方面，因Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，有效卡數年成長50.5%，市佔率14.8%，位居市場第二；簽帳金額年成長51.4%，市佔率13.7%，市場排名第三。財富管理業務方面，財富管理各產品線顯著成長，財富管理手續費收入年成長44.0%，其中，共同基金年成長達128.4%，反映投資市場熱絡。海外分行放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增18.5%、海外稅後淨利年增15.8%。
至於海外布局部分，富邦金總經理韓蔚廷表示，預計第3季送件申設日本分行，而且還是傾向在東京設點，有關印度孟買分行申設，這部分持續與該國央行溝通中，樂觀其成。
對於下半年營運展望，韓蔚廷認為，目前市場最關注通膨問題，尤其是美國的通膨率，因為會影響聯準會的貨幣政策，且牽動匯率走向。此外，經濟成長表現與就業數據，也很重要，整體而言，仍有3大變數，除了美國聯準會（Fed）貨幣政策之外，其次就是中國大陸的經濟，即便第1季出現回穩跡象，仍須持續觀察，再來就是美國總統大選，不管是誰勝選，都影響後續政策方向。