任開發金「資深副總」遭嗆！王必勝不忍怒回嗆：我藐視國會來罰我
前衛福部政務次長王必勝520卸任後，今（23）日傳出下一步將轉戰金融圈，擔任開發金旗下子公司中華開發資本資深副總經理，此消息一出引發社會議論，國民黨立委王鴻薇也抨擊王必勝既無法律又無金融專業，開嗆「卸任官員大辣辣不避嫌當門神」、「民進黨還有什麼不敢的？」，對此，王必勝晚間回擊，他憑自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，最後更回嗆「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」
記者林莞茜／綜合報導
原傳出王必勝卸任後，有可能接任衛福部桃園醫院院長，沒想到今日就傳出，他獲延攬擔任開發資本資深副總經理，更傳聞「年薪達800萬」，遭國民黨立委王鴻薇抨擊「既無法律又無金融金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？更不要說中華開發資本具有創投屬性、也有醫療生技投資」，質疑王必勝是否違反旋轉門條款？痛批綠營卸任官員大辣辣不避嫌「當門神」？吃銅吃鐵什麼都敢、嗆「民進黨還有什麼不敢的？」
面對質疑，王必勝晚間不忍回擊，在臉書上發文表示「我想請教王鴻薇委員，我一介平民，憑我自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，這樣也不行」，王必勝說，藐視國會了嗎！？並酸王鴻薇「大委員，我老百姓也要生活啊，不像您有深藍選區靠著，要做議員就做議員，要做立委就做立委。」
王必勝指出，他的能力和專業，在他為國家人民拼鬥時就展現在大家眼前了，「不像有些人的專業就是領納稅人的錢造謠抹黑、破壞國家」，更酸她說到「吃到噎死」，70天爽領納稅人選舉補助款兩次，已立下無人能超越的典範了。最後也開嗆「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」