桃園運動科技新創加速計畫！張善政送出百萬獎金與矽谷來回機票

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產官學領域專家把關 啟雲科技脫穎而出
「桃園運動科技新創加速計畫」邀集 15 位橫跨運動、投資、創業、行銷、媒體、法律、私募基金等領域專家擔任評審及導師，如樂天桃猿職業棒球隊領隊川田喜則、台啤永豐雲豹職業籃球隊執行長張建偉、美商中經合集團資深副總孫紹祖、500 Global 台灣區投資總監朱軒逸、穀神星資本管理顧問創辦人陳儀雪等，經過嚴格初選，最終從近 30 組國內外團隊中選出 10 組已初步取得市場肯定、有實際營收團隊進入培訓，創業題目涵蓋籃球、棒球、自行車、智慧場館、穿戴裝置、AR、運動數據、AI、影像分析、運動行銷等多元題目。
半年來透過課程培訓、導師一對一輔導等，提升在募資計畫、產品競爭力、商業策略、海外市場拓展等方面的能力，DemoDay 現場以精彩簡報展示了臺灣運動科技在技術創新和應用上的多元性和足以與世界競爭的實力。獲得評審團首獎的 Speed 3D 啟雲科技團隊執行長丘立全表示:「非常感謝桃園市政府和桃園體育發展基金會提供這個新創加速計畫，讓大家用科技協助運動產業創新應用。粉絲經濟真的會為台灣與全球運動產業增加相當多的價值並促成蓬勃發展！」。
桃園市體育局局長許彥輝提及，「桃園市擁有多支知名職業運動隊伍、多所體育名校及知名國手，體育局在運動發展的推動上始終不遺餘力，此計畫為臺灣第一個由直轄市主辦的運動科技新創加速計畫，除了希望培育更多運動科技人才、創造更多就業機會外，更大的目標是打造桃園運動科技產業聚落，帶動桃園運動發展，甚至帶領臺灣運動科技產業邁向新高峰！我們接下來也會持續幫助更多運動科技新創與在地企業、各級學校快速整合，以及拓展更多實際商業機會。」
運動科技為下一個兆元產業 吳德威分享經驗
DemoDay 現場吸引近 200 位來自海內外企業、投資者、創投、加速器、運動科技相關產業及眾多新創團隊參與，除了 10 組團隊成果展示外，「全球運動科技市場趨勢解密」圓桌論壇也邀請到桃園市青年事務局局長侯佳齡、 Acorn Pacific Ventures 橡子園太平洋基金合夥人暨桃園市體育發展基金會執行長吳德威、銘傳大學金融科技學院副教授兼主任林盟翔以及傳接球實驗室共同創辦人暨執行長關仲鈞，各別以產、官、學角度，聚焦全球運動科技趨勢，分享臺灣運動科技產業所面臨到的挑戰及產業升級應用議題。
運動科技產業為全球近幾年成長最快速的指標板塊之一，據 Reportlinker 報告推估，全球運動科技市場至 2030 年可達到 1,032 億美元，而臺灣運動產值爆發力驚人，運動科技被看好成為臺灣下一個兆元產業，吳德威也從國際創投投資的角度分享 : 「近年來 AI (人工智慧)、大數據等新興科技被大量應用在解決運動領域的需求，運動科技在全球的龐大商機加速了運動產業的產業轉型，以 VC ( Venture Capital 創業投資 ) 在全球運動科技投資趨勢來看， 2023 年投資金額高達 138 億美元，可見運動科技這個題目在全球投資領域的受矚目程度，臺灣的運動科技新創團隊有很好的技術實力，但普遍缺乏全球化視野和可持續性的商業模式，這也是這次桃園運動科技新創加速計畫中想重點補強的部分，透過國際創投的專業輔導及人脈資源，幫助團隊在這片新藍海中穩定航行外，也獲得更多國際投資的青睞。」
全球資源與政府支持 台灣走向國際舞台
獲得首獎的 Speed 3D 啟雲科技也將於 8 月啟動美國矽谷參訪行程，此行除了拜訪國際創投 Acorn Pacific Ventures 橡子園太平洋基金以及 500 Global 在矽谷的總部、參訪矽谷知名企業外，桃園市體育發展基金會也將引薦更多國際創投資源、全球頂尖投資人、創業者及運動科技專家與團隊見面，交流最新運動科技技術趨勢和市場動態。
此外，為鼓勵參賽團隊能將商業模式持續發展，如優勝團隊參與並通過桃園青創基地的招募，協辦此計畫的桃園市青年事務局也釋出後續輔導措施，包含 :
1. 本次競賽前三名的團隊可享免半年辦公室租金。
2. 參與桃園市青年事務局所轄加速器團隊的招募，可直接進入複審階段。符合特定資
格者，確定進駐後可獲得最高 50 萬的激勵金。
3. 協助媒合團隊產品與桃園在地產業合作及各局處市政服務驗證。
4. 國內外新創展會參展補貼( 機票、攤位費及行銷費)。
桃園市青年事務局局長侯佳齡表示 : 「桃園市青年事務局將持續支持新創團隊的發展，提供更多資源和平台，幫助他們實現創新夢想。我們相信這些新創團隊將在臺灣未來的運動科技領域中扮演重要角色。」