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中國流亡作家2月爆習近平指示佔領立法院　黃捷：現在坐實了

▲針對袁紅兵2月爆料習近平指示佔領立法院，黃捷表示「現在坐實了」。（圖／記者葉政勳攝）
▲針對袁紅兵2月爆料習近平指示佔領立法院，黃捷表示「現在坐實了」。（圖／記者葉政勳攝）

政治中心/綜合報導

立法院近日因「國會改革」相關法案爭吵不休，根據《日本產經新聞》支局長矢板明夫表示，中國流亡作家袁紅冰2月就踢爆，中共總書記習近平指示要佔領台灣立法院。對此，民進黨立委黃捷昨（23）日表示，立法院現在上演的劇本好像就坐實了袁紅冰踢爆的內幕，從國會開始崩解，國會人大化、台灣香港化，這不是危言聳聽，這就是中國現在正在做的事情。

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矢板明夫23日在臉書透露，中國流亡作家袁紅冰2月就披露中國的統戰作戰機畫內容，包括「接到習近平的指示之後，中共國台辦迅速行動起來，並在1月27日就向習近平和王滬寧提交了一份文件，題目叫做《佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點》」。

矢板明夫指出，現在看起來這個爆料應該是真的，運用議會改革的名義，提出立法院的調查權、總統的質詢權、反台獨法等法案，即使這些法案一時難以通過，也足以造成立法權的混亂，甚至停擺，進而有效地降低總統賴清德的執政效率。

民進黨立委黃捷23日在立法院受訪時表示，立法院現在上演的劇本好像就坐實了習近平的劇本，現在幾乎從國會開始崩解，國會人大化、台灣香港化，這都不是危言聳聽，這就是中國現在正在做的事情。

黃捷呼籲人民可以團結，先了解現在中國對台灣文攻武嚇，甚至從國會開始瓦解台灣的民主。「沒收台灣民主是多麼恐怖事情」，這已經不是黨派問題，是台灣基本的法治、民主、自由都正在被摧毀，如果真的這麼重視言論自由，「這些現在還可以在網路上不斷批評執政黨的人民們，你們要捍衛你們言論自由，大家應該要一致對外」。

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