「南部大集結、反國會濫權」 要求停止暴力表決、法案退回
台灣基進高雄黨部主辦「南部大集結，反國會濫權」活動，23日晚間選在國民黨高雄市黨部對面舉行，從下午6點一直進行到夜間10 點，要求藍白停止暴力表決國會擴權法案，並退回委員會。
政治中心/綜合報導
23日的活動裡「罷韓四君子」缺1，尹立、張博洋、李佾潔再次同框抗議國會擴權法案。尹立表示，4年前將韓國瑜罷免下台，現在國會法案沒經過委員會討論就要表決，這是民主人權倒退、是非常大的殘害，國民黨與民眾黨配合共產黨搗亂台灣，台灣是法治社會，不是人治社會，目前中國正在台灣周圍軍演，這種反民主、反改革的擴權法案，一定要擋下它。
公民割草行動發言人李佾潔則表示，自國民黨提出國會改革法案後，他心情一直很不好，他也自責表示，如果當初沒有罷免韓國瑜，或許現在就沒有人在立院跟傅崑萁裡應外合，打著國會改革名義，提出立法調查權、質詢總統權、反台獨法，即使法案難以通過，也要製造立院混亂、停擺，打擊民進黨的行政改革。
當選高雄市議員的張博洋則指出，這次幾個人再聚集起來，不是誰中了樂透，而是國民黨又來亂了，他也透露現場有中國人參加，但礙於身分不能上台，請他轉達心聲，這名中國人親身體驗共產黨的可怕，非常愛這裡的民主方式，請大家也跟台灣的民主站在一起。