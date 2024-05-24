台灣buffet別只會吃旭集、饗饗！老饕全改吃這間：588元水準太高

今天就衝！7-11風味拿鐵49元、可樂買一送一　全家咖啡10元多一杯

▲7-11即起至5月26日限定，風味拿鐵任選49元，包括莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵，還有可樂買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11即起至5月26日限定，風味拿鐵任選49元，包括莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵，還有可樂買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商本週咖啡優惠開跑！7-11即起至5月26日限定，風味拿鐵任選49元，包括莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵，還有可樂買一送一；全家今起也有特大杯拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵、霜淇淋第二件10元優惠，還沒品嚐「灰潮香草」與「炭焙烏龍」霜淇淋口味的快趁換口味前衝一波。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月24日至5月26日
◾莓好光櫻心凍風味拿鐵特價49元，5.8折，原價85元、特價49元
◾冰鳳梨風味拿鐵（大杯）特價49元，6.3折，原價78元、特價49元
◾熱鳳梨風味拿鐵（中杯）特價49元，7.3折，原價68元、特價49元
◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折，原價35元、特價18元
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折，原價20元、特價10元

▲7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵特價49元。（圖／7-11提供）
▲7-11本週超值五六日優惠曝光！自5月24日起至5月26日限定，莓好光櫻心凍風味拿鐵、冰鳳梨風味拿鐵、熱鳳梨風味拿鐵特價49元。（圖／7-11提供）
📍門市｜5月15日至5月28日
◾CITY特大杯以上、珍珠全品項，任選第2杯7折
◾精品大杯美式／拿鐵任選2杯119元，5.5折，原價110元、特價60元
◾KIRIN午後紅茶 奶茶500ml，原價45元、特價29元（限會員單筆消費／繳費／EC寄取加價購）

▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
▲門市則有精品美式／拿鐵任選2杯119元，相當於加9元可再多喝一杯精品拿鐵。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月20日至5月25日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.3折，原價80元、特價51元
◾厚乳拿鐵冰／熱任選買7送4，6.4折，原價65元、特價42元

▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
▲7-11限時六天同系列指定品項買7送4。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月15日至5月24日
◾特大杯拿鐵咖啡11杯520元，7.7折，原價70元、特價47元
◾特大杯美式咖啡14杯520元，6.1折，原價60元、特價37元
◾中杯精品美式／拿鐵任10杯520元，5.7折，原價90元、特價52元
◾大杯熱卡布奇諾15杯520元，6.3折，原價55元、特價35元
◾To b. by agnes b.經典冰可可2杯120元，6折，原價99元、特價60元

▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
▲7-11則是今起有寄杯咖啡520元優惠組，可選大杯熱卡布奇諾15杯、特大杯美式14杯、特大杯拿鐵11杯。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月25日至5月31日
◾風味飲系列指定冰飲4杯188元，可選皇家伯爵紅茶、太妃焦糖瑪奇朵、贅沢抹茶拿鐵、焙烤榛果、脆酷摩卡，6.2折，原價65元、特價47元
◾咖啡珍珠歐蕾4杯188元，6.3折，原價75元、特價47元
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折，原價60元、特價38元
◾青梅冰茶5杯188元，6.3折，原價60元、特價38元

▲7-11報稅季寄杯咖啡優惠，風味係指定冰品任選4杯188元。（圖／7-11提供）
▲7-11報稅季寄杯咖啡優惠，風味係指定冰品任選4杯188元。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月24日起至5月26日
◾Fami!ce霜淇淋（不限口味） 第二支10元，6.1折，原價49元、特價30元
◾特大杯拿鐵（不限冰熱） 第二杯10元，5.8折，原價70元、特價40元
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵(不限冰熱) 第二杯10元，5.9折，原價65元、特價38元

只有3天！全家「特大杯」拿鐵40元　濃靜岡抹茶、霜淇淋第2件10元

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