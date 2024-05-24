中國環台軍演「懲台獨」！官媒批賴「態度猖狂」　把人民綁上戰車

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對此，中國外交部發言人汪文彬在24日的例行記者會上被問到「本週在台灣週邊開展演習後，中方是否計畫進行更多的懲戒演習？是否計畫進一步升級演習？」時，他表示，「台獨分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛一個中國原則的力度就會加大一分。」
在聯合演習消息釋出後，中國官媒《央視》隨即接連發布評論，而《新華社》則是直至晚上10點半還以「堅決懲戒謀獨挑釁，堅定捍衛國家利益」為題發表評論。文中指出，聯合演習是對「台灣地區領導人」（賴清德）520演講「釋放謀獨挑釁危險信號」的堅決懲戒，更抨擊其演講「態度猖獗猖狂、大放厥詞，講話通篇充斥敵意與挑釁、謊言與欺騙，台獨立場更加激進冒險。」
評論直指賴清德「赤裸裸販賣兩國論、炒作台獨正名，妄圖改變兩岸關係性質，這是對一個中國原則的嚴重挑釁，激起中國人民的強烈憤慨」，因此必須「通過有利懲戒給其當頭棒喝」。
評論指出，過去8年兩岸關係急轉直下，兩岸同胞都期盼兩岸關係能重現和平發展、交流合作的榮景，但民進黨政府無視「雙少數執政」的現實，罔顧島內主流民意，極力宣染中國對台威脅，煽動反中抗中，蓄意升高兩岸對立對抗。文中再稱賴清德為「台獨工作者」，批評他「惡毒攻擊污衊大陸，惡意撕裂兩岸同胞感情，還叫囂要強化國防、發揮威懾，妄圖以武謀獨。這是要把廣大無辜台灣同胞綁上暴衝的台獨戰車。」
文中聲稱「任何企圖分裂中國領土的行徑，都將遭到包括台灣同胞在內的全體中國人民堅決反對，也必將被滾滾向前的歷史車輪碾得粉身碎骨。」
評論進一步緩頰，所有反制措施針對的是極少數台獨分離主義者及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞，更表示中國對「骨肉同胞」，滿是「關愛親情」，呼籲廣大「台灣同胞」應堅定站在「歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人」。
評論最後表示，台獨是逆流，是絕路。 任何企圖分裂中國領土的行徑，都將遭到包括台灣同胞在內的全體中國人民堅決反對，也必將被滾滾向前的歷史車輪碾得粉身碎骨。 「手中電曳倚天劍，直斬長鯨海水開。」民進黨當局及其領導人、台獨分裂勢力若不懸崖勒馬，膽敢鋌而走險，必將自取其辱、自尋絕路！