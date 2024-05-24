月亮歌后李珮菁提告前夫！要求返還不當得利1800萬 法院裁定駁回
「月亮歌后」藝人李珮菁，向嘉義地院提出民事訴訟，要求林姓前夫返還不當得利1800多萬元，案經嘉義地院審理，認為李珮菁無法舉證證明款項的存在、來源，也無法說明是否曾交錢給林男保管，遭法官裁定駁回，全案可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，李珮菁主張於2008年、2009年間，林姓前夫以她行動不便、會被人騙錢為由，提議幫忙保管財物，且若不同意就會大發脾氣，她無奈之下陸續匯款1300多萬元、150萬元，到林男的個人帳戶，之後林男又說要幫她保管錢，她又匯款350萬元至兩人的共同帳戶。而李珮菁指控，約1年之後她要求林男還錢，卻僅收到67萬現金，2人離婚之後決定提告，要求林男返還不當得利，總計1800多萬元。
對此林男駁斥，主張1300萬元是經過雙方同意，才匯進他個人帳戶，並非透過不當手段，當時兩人未離婚，因此協議將錢用於家中開銷，且財產、債務都是共同負擔，後來李珮菁要求歸還剩餘的錢，他也如實歸還，並主張不知情150萬元和350萬元這2筆款項。
案經嘉義地院審理，法官認為李珮菁交付金錢的原因，有贈與或是支付家庭生活費等多項因素，難以認定她交付金錢給林男，是出於林男要求幫忙保管款項，加上李珮菁無法提出，雙方有成立金錢保管關係之證明，也未舉證上述款項的存在、來源，因此裁定駁回，全案仍可上訴。