舒淇遭硬卡位「擠到聳肩」！大陸網友無情開酸　心機女星引爆眾怒

江蕙被爆接下「金曲獎主持人」！封麥9年傳復出　經紀人回應了

▲江蕙封麥9年，近日有網友發現網路上瘋傳金曲獎主持人名單是江蕙，對此，江蕙的經紀人陳子鴻回應了。（圖／喜歡音樂提供）
▲江蕙封麥9年，近日有網友發現網路上瘋傳金曲獎主持人名單是江蕙，對此，江蕙的經紀人陳子鴻回應了。（圖／喜歡音樂提供）

記者薛羽彤楊穎軒／綜合報導

62歲台語歌后江蕙（二姊）唱紅許多歌曲，深受歌迷喜愛，她在2015年無預警宣布退休，讓眾多粉絲直呼不捨。而第35屆金曲獎將在6月29日登場，昨（23）日有網友在金曲獎的維基百科上發現，主持人名單提前曝光，居然是江蕙，星光大道主持人則是唐綺陽搭配曾寶儀，不過江蕙的經紀人陳子鴻已否認這件事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第35屆金曲獎日前公布入圍名單，下個月舉行頒獎典禮，昨日有網友在臉書社團「爆廢公社」，貼出第35屆金曲獎的維基百科，上面寫著主持人是江蕙，星光大道主持人則是唐綺陽搭配曾寶儀，華麗的陣容令人不免起疑，而退休9年的江蕙若復出金曲獎，必定掀起一波話題。

▲台語歌后江蕙事業得意，情路卻不順遂。（圖／翻攝江蕙臉書，2016.12.20）
▲台語歌后江蕙引退歌壇9年。（圖／翻攝江蕙臉書）
據 《壹蘋新聞網》報導，江蕙的經紀人陳子鴻今年二度擔任金曲獎評審團主席，對江蕙被爆將擔任金曲獎主持人，經紀人陳子鴻回應：「假的吧，我沒聽說。」而江蕙好友、天后推手陳鎮川得知後，大笑回應《NOWnews今日新聞》「哈哈哈哈，當然是假的」，看似只是網友的惡作劇。

上週金曲獎入圍記者會上，陳子鴻被問到是否會找二姊擔任評審，當時他笑回：「她才不理我。」 隨後解釋：「我沒有開口啦，她退休了不要打擾她，因為工作量非常大。」

▲第35屆流行音樂金曲獎，王心凌、梁靜茹、閻奕格都是華語歌后遺珠，評審曝：「比較少討論她。」（圖／記者陳明中攝影） 
▲陳子鴻今年二度擔任金曲獎評審團主席，同時他也是江蕙的經紀人。（圖／記者陳明中攝影） 

江蕙引退9年！周杰倫送「母親節大禮」　她笑曝周董目的：愛你唷

李玟沒得特別貢獻獎！陳子鴻被譙「無情無義」　107字無奈發聲了

金曲35／王心凌、梁靜茹、閻奕格歌后遺珠！評審曝：比較少討論她

金曲35／梁靜茹沒入圍最佳女歌手！百萬網友竟「狂刷一排王心凌」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代