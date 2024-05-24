江蕙被爆接下「金曲獎主持人」！封麥9年傳復出 經紀人回應了
62歲台語歌后江蕙（二姊）唱紅許多歌曲，深受歌迷喜愛，她在2015年無預警宣布退休，讓眾多粉絲直呼不捨。而第35屆金曲獎將在6月29日登場，昨（23）日有網友在金曲獎的維基百科上發現，主持人名單提前曝光，居然是江蕙，星光大道主持人則是唐綺陽搭配曾寶儀，不過江蕙的經紀人陳子鴻已否認這件事。
記者薛羽彤、楊穎軒／綜合報導
第35屆金曲獎日前公布入圍名單，下個月舉行頒獎典禮，昨日有網友在臉書社團「爆廢公社」，貼出第35屆金曲獎的維基百科，上面寫著主持人是江蕙，星光大道主持人則是唐綺陽搭配曾寶儀，華麗的陣容令人不免起疑，而退休9年的江蕙若復出金曲獎，必定掀起一波話題。
據 《壹蘋新聞網》報導，江蕙的經紀人陳子鴻今年二度擔任金曲獎評審團主席，對江蕙被爆將擔任金曲獎主持人，經紀人陳子鴻回應：「假的吧，我沒聽說。」而江蕙好友、天后推手陳鎮川得知後，大笑回應《NOWnews今日新聞》「哈哈哈哈，當然是假的」，看似只是網友的惡作劇。
上週金曲獎入圍記者會上，陳子鴻被問到是否會找二姊擔任評審，當時他笑回：「她才不理我。」 隨後解釋：「我沒有開口啦，她退休了不要打擾她，因為工作量非常大。」