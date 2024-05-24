塞爾提克陣容堅強難擊破！溜馬主帥直言：他們就像是一支美國隊

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溜馬主帥Rick Carlisle昨日接受採訪，談到了對手塞爾提克，他說：「塞爾提克有Jayson Tatum、Jaylen Brown、Jrue Holiday，他們就像是一支美國隊一樣。要擊敗他們(塞爾提克)很困難，他們都是很棒的球員，而我們必須要做到最好才行，我們要盡可能地讓對手打得艱難。」
三分球決定最終誰能出線 G2是另一個機會
「三分球是這輪系列賽決定誰能出線的關鍵，我們和塞爾提克都想限制住對方的三分出手，我們雙方也都想只讓對手出手艱難的兩分球。塞爾提克一整個賽季都很有統治力，所以這無疑是一項艱難的任務，但G2是另一個機會，我們都非常的期待。」Rick Carlisle如此總結到。
而溜馬隊主控Tyrese Haliburton也接受媒體訪問，談到自己上一戰的表現，他說：「我對自己第一場比賽的表現，感到相當失望，是我親手葬送了比賽。但沉溺於過去是很糟糕的事情，是時候向前看了，我們想帶著1：1的平手局面回到主場。塞爾提克是聯盟的頂級防守強隊，但我們的進攻在面對任何對手時，都能夠取得成功的。」
至於Tyrese Haliburton本賽季的表現，最終讓他獲選為年度最佳陣容第3隊，但主帥Rick Carlisle則是認為他值得有更好的名次，「我認為Tyrese Haliburton能夠入選最佳陣容，是一件毫無疑問的事情，但他沒有進入最佳陣容第1隊或第2隊，讓我感到有些意外，我不知道那群人是怎麼想的。能入選最佳陣容是他應得的，他的表現一直都很出色。」