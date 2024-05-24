黃勇傳積欠212萬債務？前統一獅球員方昶詠質疑：感覺都在胡扯

塞爾提克陣容堅強難擊破！溜馬主帥直言：他們就像是一支美國隊

▲塞爾提克團隊實力相當堅強，也被視為是本賽季奪冠熱門，溜馬主帥Rick Carlisle坦言他們就像是一支美國隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克團隊實力相當堅強，也被視為是本賽季奪冠熱門，溜馬主帥Rick Carlisle坦言他們就像是一支美國隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃東區冠軍賽由波士頓塞爾提克對決印第安納溜馬，今（24）日進行系列賽G2，本場比賽仍舊在塞爾提克主場進行，綠衫軍要力拼取得2連勝，溜馬則是希望能夠扳回一城。而溜馬主帥Rick Carlisle昨（23）日球隊訓練結束後，談到了對手塞爾提克，他直言「他們就像是一支美國隊。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
直言塞爾提克像美國隊　溜馬主帥稱他們難攻破

溜馬主帥Rick Carlisle昨日接受採訪，談到了對手塞爾提克，他說：「塞爾提克有Jayson Tatum、Jaylen Brown、Jrue Holiday，他們就像是一支美國隊一樣。要擊敗他們(塞爾提克)很困難，他們都是很棒的球員，而我們必須要做到最好才行，我們要盡可能地讓對手打得艱難。」

三分球決定最終誰能出線　G2是另一個機會

三分球是這輪系列賽決定誰能出線的關鍵，我們和塞爾提克都想限制住對方的三分出手，我們雙方也都想只讓對手出手艱難的兩分球。塞爾提克一整個賽季都很有統治力，所以這無疑是一項艱難的任務，但G2是另一個機會，我們都非常的期待。」Rick Carlisle如此總結到。

而溜馬隊主控Tyrese Haliburton也接受媒體訪問，談到自己上一戰的表現，他說：「我對自己第一場比賽的表現，感到相當失望，是我親手葬送了比賽。但沉溺於過去是很糟糕的事情，是時候向前看了，我們想帶著1：1的平手局面回到主場。塞爾提克是聯盟的頂級防守強隊，但我們的進攻在面對任何對手時，都能夠取得成功的。」

至於Tyrese Haliburton本賽季的表現，最終讓他獲選為年度最佳陣容第3隊，但主帥Rick Carlisle則是認為他值得有更好的名次，「我認為Tyrese Haliburton能夠入選最佳陣容，是一件毫無疑問的事情，但他沒有進入最佳陣容第1隊或第2隊，讓我感到有些意外，我不知道那群人是怎麼想的。能入選最佳陣容是他應得的，他的表現一直都很出色。」

塞爾提克Holiday、Brown、Tatum超狂！史上首次25分+2抄截三人組

李亦伸專欄／塞爾提克不強！當籃球上帝要送你一勝　溜馬不能不要

內行快評／塞爾提克雙星救回G1　溜馬落敗不是罰球少而是失誤多

李亦伸專欄／溜馬vs.塞爾提克！NBA季後賽東區決賽誰勝出機率大？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生