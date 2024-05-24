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美股昨日利空來襲全收黑　台股賣壓籠罩、開盤下跌177點

▲台北股市今（24）日開盤下跌177點、來到21430點，預估成交量為4400億元。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市今（24）日開盤下跌177點、來到21430點，預估成交量為4400億元。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（24）日全數收跌，雖然輝達飆漲逾9%，不過卻沒有提振台北股市的情緒，今（24）日開盤下跌177.28點、來到21430.15點，力拚守住5日線，預估成交量為4400億元。此外，台股今日收週線。

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大盤走低之際，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤下跌1.38點、來到250.58點，失守5、10日線，回測季線，預估成交量為1100億元。今日開盤逆勢量大上漲個股：羅昇、和成、所羅門、一詮、旺矽。

權值股全數走低，台積電開盤下跌11元、來到864元；鴻海下跌1元、來到172元；聯發科下跌10元，來到1195元。

美國股市昨日慘遭血洗，主要是受到美國上週初請失業救濟數據大幅下降，澆熄市場對聯準會降息希望，道瓊指數下跌605.78點或1.53%，收39065.26點；那斯達克指數下跌65.51點或0.39%，收16736.03點；標普500指數下跌39.17點或0.74%，收5267.84點；費半指數下跌0.83點或0.02%，收5125.98點。

科技五大天王齊跌，Meta下跌0.43%，蘋果下跌2.11%，Alphabet下跌1.6%，微軟下跌0.82%，亞馬遜下跌1.14%。不過其他半導體股有零星點火，AMD下跌 3.08%，美光下跌0.008%，博通上漲0.08%，高通下跌0.58%，輝達飆漲9.32%，應用材料下跌0.09%，德儀下跌2.59%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲0.6%，收在157.09美元，換算台幣仍維持在千元以上，較台北交易溢價15.74%，日月光ADR上漲0.46%，聯電ADR下跌0.92%，中華電信ADR上漲0.31%。

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