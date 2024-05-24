美股昨日利空來襲全收黑　台股賣壓籠罩、開盤下跌177點

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權值股全數走低，台積電開盤下跌11元、來到864元；鴻海下跌1元、來到172元；聯發科下跌10元，來到1195元。
美國股市昨日慘遭血洗，主要是受到美國上週初請失業救濟數據大幅下降，澆熄市場對聯準會降息希望，道瓊指數下跌605.78點或1.53%，收39065.26點；那斯達克指數下跌65.51點或0.39%，收16736.03點；標普500指數下跌39.17點或0.74%，收5267.84點；費半指數下跌0.83點或0.02%，收5125.98點。
科技五大天王齊跌，Meta下跌0.43%，蘋果下跌2.11%，Alphabet下跌1.6%，微軟下跌0.82%，亞馬遜下跌1.14%。不過其他半導體股有零星點火，AMD下跌 3.08%，美光下跌0.008%，博通上漲0.08%，高通下跌0.58%，輝達飆漲9.32%，應用材料下跌0.09%，德儀下跌2.59%。
台股ADR多數走高，台積電ADR上漲0.6%，收在157.09美元，換算台幣仍維持在千元以上，較台北交易溢價15.74%，日月光ADR上漲0.46%，聯電ADR下跌0.92%，中華電信ADR上漲0.31%。