517藍綠白為國會改革大打出手　最新民調曝：破3成支持執政黨

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該份民調顯示，從年齡層分析，執政黨在65歲及以上民眾中有壓倒性優勢，在野黨在34歲以下民眾獲得較多的支持；更精準地說，執政黨的社會支持有三成來自65歲及以上資深公民。
依教育背景分析，大專及以上教育程度者，有31%支持在野黨，29.3支持執政黨；都不支持；國中教育程度者，42.5%支持執政黨，21.5%支持在野黨；小學及以下教育程度者，38%支持執政黨，16%支持在野黨，15.1%都不支持。
《台灣民意基金會》認為，這份民調傳達了一個清楚的訊息，那就是517國會衝突事件發生後，「同情執政黨的人略多於同情在野黨的人，但差距有限」，從整體數字看，這場衝突沒有贏家。
本次調查由《台灣民意基金會》游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。
訪問期間是 2024年5月20到22日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual frame random sampling ），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是《財團法人台灣民意教育基金會》，簡稱《台灣民意基金會》。