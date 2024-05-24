今年首颱「艾維尼」將生成！下週一、二最靠近台灣 強度恐達中颱
日本氣象廳預估，今年首個颱風「艾維尼」最快在明天（25）日生成，在下週一、下週二（27、28日）前後，颱風中心會距離台灣最近，強度預估在輕度颱風至中颱之間，路徑將以拋物線方式至日本南方海面的機會最大，對台灣影響不大，不過不確定性仍存在，需持續追蹤關注。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家林得恩表示，根據今晨日本JMA最新颱風路徑預測結果顯示，最快在明天(5/25)，於菲島東部外海的熱帶性低氣壓TD01就會增強為今年第1號颱風「艾維尼」，初步研判，在下週一、下週二(5/27、5/28)前後，颱風中心會距離台灣最近；颱風強度則維持在輕度颱風至中度颱風之間。
至於「艾維尼」對臺灣的影響有多大？「艾維尼」颱風運動路徑將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面的機會最大。評估對臺灣的影響，直接影響並不大；但，由於時間尚久，不確定性仍存在，需持續追蹤關注。
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」提醒，今天以及明天受到滯留峰持續影響，各地偶有局部短暫陣雨，因大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢，今日各地區氣溫，北部22至28度、中部23至33度、南部24至35度、東部23至33度。
週日（26日）「滯留鋒」北移，西南風轉變，天氣好轉，各地偏熱，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，下週一（27日）水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，應防較大雨勢。到了下週二（28）日另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，有「中小尺度對流系統」發展，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等「小範圍劇烈天氣機率」， 西半部要特別注意。