楊丞琳、吳克群喊統一！微博盤點「台灣藝人」 他遭疑：怎會沒轉
中國大陸央視22日突然發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似回應總統賴清德在總統就職典禮上的一句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」許多台灣藝人都已轉發央視貼文表態，其中最令台灣網友意外就屬侯佩岑，而大陸網友甚至做出表格，列出在大陸發展的藝人有無表態，目前最受網友關注的、尚未表態的是金曲歌王蕭敬騰。
記者薛羽彤／綜合報導
央視22日突在微博發文寫下：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一！」許多台灣藝人跟著表態，大陸網友甚至做出表格，要放大檢視哪位台藝人沒轉發，其中周杰倫、霍建華已被備註沒有微博，安以軒則是被寫上「許久沒發微博」，周杰倫愛妻昆凌則是被寫「澳大利亞人」以上4人看似有免死金牌。
表格時間更新至今（24）日凌晨12點35分，表格打勾以外的還有陳喬恩目前已跟進轉發。其中最備受台灣網友矚目的，是金曲歌王蕭敬騰，網友猜測他必定會有動作，「不是啊！ 蕭敬騰喝長江黃河水長大的捏？ 怎麼可能沒有轉？」、「很意外蕭敬騰竟然沒有發文」、「蕭敬騰太扯」、「老蕭去哪了。」