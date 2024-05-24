這原因美元更強了！日圓貶破157 新台幣早盤一度回貶至32.31元
美國強勁的經濟數據表現，進一步打壓降息預期，美債殖利率走揚，美元指數也站上105，日圓兌美元進一步貶破157，台北股匯市今（24）日早盤同步走跌，新台幣兌美元也回貶至32.31元，貶值6.4分，但由於接近月底，出口商有實質拋匯需求，台股跌幅收斂，新台幣隨後拉回至32.27元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國製造業與服務業PMI雙雙優於預期，讓經濟穩定發展與推升通膨的壓力持續增加，也打壓市場對降息的預期，美債殖利率走揚，美元指數進一步站上105，一度來到105.11，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中日圓兌美元更貶破157，一度來到157.19，目前在157.06附近震盪。
不僅日圓走貶，韓元今日早盤也一度下1371.64兌1美元，目前在1368.72附近震盪，離岸人民幣兌美元也一度貶破72.603，目前在7.2583附近游走。
至於新台幣兌美元今日早盤也回貶，以32.27元、貶值2.4分開出，在美元走強及台股下跌之下，新台幣兌美元進一步貶至32.31元，貶值6.4分，但因月底出口商有實質拋匯需求，加上台股跌幅收斂，新台幣目前拉回至32.27元震盪整理。