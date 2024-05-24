份量小到哭！雙北多間吉野家關門「牛丼王者」換這家 業者回應了
來台36年的日本牛丼連鎖店「吉野家」，台灣一號店開在台北車站附近的館前路上，生意始終不俗，未料近年台北、新北多家分店陸續收攤，饕客感嘆吉野家愈來愈貴、CP值低，份量更是小到哭，不少人心中的牛丼王者早已換成Sukiya。對於雙北分店陸續關門，吉野家低調回應，「目前狀況為預定計畫」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「木柵社團」公開貼文表示，最近發現吉野家分店陸續在收攤，而吉野家文山區的分店包括政大店和萬芳醫院店也都關門了，他十分好奇是什麼原因。事實上，吉野家不僅關閉文山區上述兩家分店，公館店和新店大坪林店也收了。
貼文引發討論，有網友透露，吉野家母公司從4年前就在收店了，認為應是策略調整。資歷20年的吉野家忠實老顧客感嘆，吉野家近幾年愈來愈難吃，「常常覺得是一堆白飯淋上牛丼醬油，客戶跑掉是早晚的事」。
眾人總結吉野家出現「貴、吃不飽、CP值低、產品走味」4大警訊，認為台灣牛丼王者早已換人，木柵、景美地區牛丼同好紛紛跪求Sukiya到該區域展店，也有人點名台灣品牌三商巧福，期待能前來進駐。
而針對店面接連結束營業的情況，《聯合報》報導，業者低調回應，透露目前狀況為預定計畫，接下來針對台灣市場也會有新的方針。