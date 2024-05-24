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專訪／將領非越多越好！吳怡農從烏經驗籲國安團隊：改善軍中文化

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前從烏克蘭返台，與當地NGO以及軍事顧問交流後，了解到烏軍在戰爭期間面臨著一邊打仗一邊改善軍中文化的艱困。（圖／記者朱永強攝）
▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前從烏克蘭返台，與當地NGO以及軍事顧問交流後，了解到烏軍在戰爭期間面臨著一邊打仗一邊改善軍中文化的艱困。（圖／記者朱永強攝）

國際中心顏得智/台北報導

總統賴清德於520正式上任，代表著全新的國安內閣團隊同時也須承接起台灣安全重任，日前遠赴烏克蘭與當地非政府組織交流後返台的吳怡農23日接受《NOWnews今日新聞》專訪時，也向國安團隊給出建議，他表示，烏克蘭軍隊在進入戰爭被迫面臨在打仗的同時改善軍隊文化，因穿著制服的軍官和戰爭期從軍者完全無法融合溝通，直到戰爭開始後，才重新建立新的領導概念，他呼籲新國安團隊應思考，軍隊不應以自己有傳統還切割民間，因戰爭時是不分你我，且「將領不是越多越好」。

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吳怡農提到這一次前往烏克蘭所看到的狀況，指出烏克蘭軍隊在做一件非常困難的任務，就是一邊打仗的同時，一邊推動軍事改革，其中很重要的一部分，就是試圖改善他們的軍中文化。

烏克蘭軍事顧問告訴他，烏克蘭軍隊的原先的文化像蘇聯文化，軍中待人很像監獄待人的方式，如同蘇聯的軍隊文化，將軍人當作囚犯在管理，他們是用羞辱的方式來領導，相信很多在台灣陸軍有過服役經驗的國人，可能聽起來感同身受，覺得好像在描述我們的軍中文化。

這名烏克蘭軍事顧問提到，很多民間人士，不論是2022年前後從軍者，進到軍中體系之後，他們發現完全無法與穿著制服的軍官溝通，就像油和水一樣，完全無法融合。這代表有兩個挑戰，第一是如何訓練一般民眾了解軍中制度、文化，讓他們能更快進入狀況，開始跟職業軍人互動合作；第二則是更核心的問題，因為軍中文化和民間差太多，就是一個口令一個動作，靠著羞辱要人做事，沒有領導的觀念，不只影響士氣，也影響了烏克蘭在戰場上的戰鬥能力，但他們必須去調整，而他們也發現，最願意調整的，就是在前線的部隊，因為不改，只有死路一條，根本沒有辦法存活，最不願意改的就是離前線最遠的。

吳怡農指出，可惜的是，過去這麼多年來，台灣在談國防改革、國防支出的時候，最少人在談卻又是最重要的，就是軍中文化影響了我們的領導能力、軍中決策、第一線的作為，同時也影響了我們的士氣，可是這卻是最難去改善的，因為必須從教育跟訓練開始，這不是提高國防預算就可以改變的。

吳怡農表示，這次在烏克蘭看到的是，他們被迫在打仗的時候試圖改善軍中文化，開始建立一些新的領導課程、開始讓他們較低階的軍官有更多發揮能力以及自己做判斷的空間。

吳怡農希望我們的國安團隊在520之後能有這樣的遠見，軍隊不應該保持「民間你做你的，不要來管我們軍中，我們有這自己的做法和傳統」，這種觀念在國防上完全沒有意義，也無助建立嚇阻能力。因此，他呼籲國安團隊可以重視「人才培育」，因為人才的培育可以讓我們的國防能力大大提升，讓社會大眾更加信任支持我們的軍隊。

最後，吳怡農指出，很多高階將領認為，軍中有軍中的歷史，有自己的文化和做事方式，要民間不要干涉，但戰爭爆發時，並沒有所謂你我之分，軍人若無法做好工作，會影響整個國家生存，看到烏克蘭自2014年克里米亞被併吞後，把許多不適任將領提早退休，特別是那些對烏克蘭國家有基本認同問題的將領，進而讓更多年輕且願意從事改革，想讓軍隊更進步的人上來，這應是執政的國安團隊在思考改善軍中文化時必須做的事，「將領不是越多越好」。
 

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