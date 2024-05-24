台海局勢險峻！傳特斯拉要求供應鏈移出中國與台灣　迴避地緣風險

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做此要求的原因是，在美國11月總統選舉前，大中華地區的地緣政治風險不斷升高，此舉的目標是要建立替代供應源，以免供應鏈中斷。特斯拉一家台灣供應商透露，「特斯拉希望零件都是OOC、OOT，意思是『out of China』和『out of Taiwan』」，「他們希望這個提案能在明年的新項目實現。」
消息人士稱，特斯拉也與日本、韓國和其他亞洲供應商討論相關事項。一位日商高階主管透露，他所屬的公司為特斯拉跟討論的對象之一。
另一間零件供應商主管表示，由於這項要求，他的公司正在提高在泰國的產能，「對於包括特斯拉在內的許多客戶來說而言，所謂的『中國+1』策略也包含避開台灣」。
消息人士透露，通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）等美國車廠也已要求供應商，研究把電子產品生產轉移到中國和台灣的地區，不過不像特斯拉一樣提出正式要求。
一名電子供應商高層指出，「我們服務好幾家美國汽車製造商，但特斯拉在試圖規避兩岸風險的態度最積極」，但他也坦承「但『OOC』和『OOT』確實很困難，成本很高。
特斯拉在美國政府宣布大幅提高中國電動車關稅、台灣新總統賴清德520宣誓就職前，就已經提出上述要求。
特斯拉未回應《日經》記者的置評請求。福特與通用拒絕評論個案，但福特表示，持續努力建立強韌、高品質且具成本競爭力的供應鏈。