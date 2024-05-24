挺青年抗議黑箱國會！阿公阿嬤搶破頭課金 竟連機票也拉到贊助
立法院會今（24）日繼續審查國會改革相關法案，一早就有民眾前來聲援，要求「逐條審查」，而這幾天在網路上也出現「青鳥行動失控課金阿公阿嬤組」社群，不少「阿公阿嬤」以行動支持、聲援活動，紛紛搶破頭搶著贊助年輕人住宿、交通費，其中，還有海外年輕學子拉到「機票」贊助。
記者陳佩君／台北報導
立法院院會今繼續處理國會職權修正相關法案，國民黨立委於清晨5時30分抵達議場大門，與民眾黨立委合作守住議場大門，並於7時議場開門後順利占據主席台；在場外一頭，民眾及多個公民團體一早也發起「國會濫權、立院集結0524行動」，號召民眾前來聲援。
公投護台灣聯盟執行長羅宜上午受訪時表示，法案在委員會、審查過程中，不斷出現停止討論決議，這是沒收委員發言權，使法案無法好好溝通。他強調，應貫徹委員中心主義、實質討論，而非直接輾壓下去，他們要求法案撤回委員會重新審查。
為抗議立院未實質審查法案，有網友因無法到場響應，紛紛「課金」年輕人北上陳抗，一名網友更成立「青鳥行動失控課金阿公阿嬤組」社群，青年只要說明住宿或是車票等需求，再加上陳抗照片證明等，就有「阿公阿嬤」搶著課金，內容以住宿費、交通費（高鐵、客運、火車）等為最大宗，其中還有在韓國讀書的海外學子，拉到多人贊助機票，眾人以實際行動力挺該活動，其效率相當驚人。