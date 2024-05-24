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福原愛自誇「娶我非常划算」尋對象！影片曝光12字戳破真相

▲福原愛自誇「娶我是非常划算的事」，影片上頭顯示12字，戳破真相。（圖／福原愛微博）
▲福原愛自誇「娶我是非常划算的事」，影片上頭顯示12字，戳破真相。（圖／福原愛微博）

記者薛羽彤／綜合報導

35歲日本桌球天后福原愛，與前夫江宏傑官司纏訟3年，直到3月才和解，官司正式落幕。昨（23）日福原愛在微博突PO出一段影片，直誇自己，「娶我是非常划算的事，所有事情都會做，我還會照顧小孩，照顧老人，你看划不划算？」不過影片上頭卻寫著「虛構演繹、僅供娛樂、切勿當真。」

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福原愛近日忙著直播帶貨，昨日她PO出一段影片，她身穿白色旗袍，說自己好像要嫁人的樣子，還問：「誰要娶我呢？」接著自誇：「我覺得娶我的人真的是非常划算，我會洗衣服、煮飯、洗碗，起得比誰都早，睡得比誰都晚，每天打掃衛生，廁所馬桶刷乾淨，我還會照顧小孩，照顧老人，你看划不划算？」

▲福原愛自誇「娶我是非常划算的事。」（圖／福原愛微博）
▲福原愛自誇「娶我是非常划算的事。」（圖／福原愛微博）
此外，福原愛還炫耀廚藝，中餐、日式及西式料理通通難不倒她，不過影片上頭卻打著「虛構演繹、僅供娛樂、切勿當真」，而福原愛也在片尾開始練習直播帶貨的台詞，原來這些話是她為了下次帶貨做準備，1月她直播帶貨時成績慘不忍睹，這次再度挑戰想必充滿壓力。

關於福原愛和江宏傑的官司，福原愛3月15日在日本召開記者會，宣布和前夫達成和解，「我是福原愛，謝謝你們撥空前來，因為我的個人事情影響大家，我有一些機會向大家報告，我跟江宏傑已經達成和解，我會與江宏傑一起合作。」江宏傑事後也透過律師發表聲明：「如同今日在日本記者會上的說明，與福原愛在這段時間所發生的紛爭都已經落幕，謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，衷心地感謝。」

▲福原愛近日在中國直播帶貨。（圖／福原愛微博）
▲福原愛近日在中國經營直播帶貨。（圖／福原愛微博）

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