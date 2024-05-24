台灣buffet別只會吃旭集、饗饗！老饕全改吃這間：588元水準太高

高雄旅展今開展！4家飯店超划餐券住宿券　這家含早每人每晚750元

▲高雄市旅行公會國際旅展今（24）日開展，多家飯店業者推優惠搶商機，其中捷絲旅推人氣聯合住宿券，每張3000元，憑一張住宿券享入住高雄站前館與花蓮中正館，週日至週四享免費升等捷絲旅家庭房，等於每人每晚最低只要750元。（圖／捷絲旅提供）
▲高雄市旅行公會國際旅展今（24）日開展，多家飯店業者推優惠搶商機，其中捷絲旅推人氣聯合住宿券，每張3000元，憑一張住宿券享入住高雄站前館與花蓮中正館，週日至週四享免費升等捷絲旅家庭房，等於每人每晚最低只要750元。（圖／捷絲旅提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024高雄市旅行公會國際旅展今日開展，將至5月27日共四天在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。今年有到現場的飯店包含天成飯店集團、福華飯店、捷絲旅等，皆推優惠券，像是天成集團有聯合住宿券，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，台中浮雲客棧也有住宿券，最低一人一晚只要475元，捷絲旅聯合住宿券每張3000元，憑一張住宿券享入住高雄站前館與花蓮中正館，週日至週四享免費升等捷絲旅家庭房，等於每人每晚最低只要750元。

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今年旅展參展攤位近五百攤，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及飯店等，並將有在地最美的台鋼Wing Stars啦啦隊贊聲，展場消費還可抽兩部Gogoro JEGO電動機車，而參展業者也推出相當多優惠。

▲2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日~27日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。（圖／取自2024高雄市旅行公會國際旅展官網）
▲2024高雄市旅行公會國際旅展今日開展，地點在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。（圖／取自2024高雄市旅行公會國際旅展官網）
📍天成飯店集團
此次到現場參展的飯店業者有好幾家，像是天成飯店集團為首次參展(攤位：D16&D17)，集結旗下六館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店本館，聯合推出超優惠六館擇一聯合住宿券，每張3200元，單張可於平日入住台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，還送早餐。若是憑1張券入住天成文旅-蜂巢，還可以有假日不加價之優惠。使用兩張券，則可入住台北花園大酒店。

瑞穗天合國際觀光酒店另有推出平日城堡精緻客房一泊二食雙人住宿券，每張9,999元，約是1.9折折扣。朋趣露營車推出雲端號雙人體驗券每張7,299元，再享一泊四食。

餐券方面，台北天成大飯店「翠庭」原價值5,280元的招牌四人烤鴨合菜只要3,600元，約6.2折。百合西餐廳推出平日商午套餐券1,600元乙套5張，平均每張只要320元。台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。

▲ 超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。（圖／天成飯店集團提供）
▲ 超人氣的台北花園大酒店「饗聚廚房」自助餐檯全面升級，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。（圖／天成飯店集團提供）
泰式餐廳「花園thai thai」推出商業套餐券一套5張2,000元，平均每客400元。「PRIME ONE牛排館」廣受歡迎的平日商業午餐套券以7.7折每張1,000元即可享受價值每客1,180元+10%之商業午餐美饌，此外還有美國Prime濕式熟成45天肋眼牛排12oz雙人套餐4,180元，下殺7.8折。

天成世貿國際會館「翠庭」中餐廳的烤鴨三吃兌換券每張2,080元約7.3折，除了經典的片皮鴨之外，還可任選一道鴨胸料理和鴨骨料理，廣受好評的粵式港點兌換券每張750元，可兌換六道港點最高總價值1,120元。

📍捷絲旅
晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅將於台北館攤位編號特24-1推出人氣聯合住宿券，每張3,000元，可任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台七館入住。高雄中正館及花蓮中正館更祭出入住豪華四人房加贈自助式早餐四客，等於每人每晚750元，折扣直逼2折。而捷絲旅高雄站前館，憑聯合住宿券享入住豪華客房或精緻雙人房乙晚，週日至週四免費升等家庭房，並送翌日吃到飽自助早餐兩客。

▲捷絲旅推出人氣聯合住宿券，每張3000元，憑一張住宿券享入住高雄站前館豪華客房(如照片)，週日至週四享免費升等捷絲旅家庭房，等於每人每晚最低只要750元。（圖／捷絲旅提供）
▲捷絲旅推出人氣聯合住宿券，每張3000元，憑一張住宿券享入住高雄站前館豪華客房(如照片)，週日至週四享免費升等捷絲旅家庭房，等於每人每晚最低只要750元。（圖／捷絲旅提供）
📍台中浮雲客棧
台中位在逢甲大學商圈的浮雲客棧今年也有參展，推出雙人、四人優惠住宿券，其中最優惠為「KTF24四人同遊禮券」環保專案，4人可入住雙床家庭客房，不含備品，等於平均一人一晚只要475元。也有針對「雲百匯 自助百匯BUFFET」推優惠餐券，像是下午茶吃到飽餐券，每張僅249元，平日、假日均可使用，適用時段為 14:30-17:00，限時2小時。

▲台中位在逢甲大學商圈的浮雲客棧今年也有參展，住宿券最優價格為平均一人一晚只要475元，也有下午茶吃到飽餐券，每張僅249元。（圖／翻攝浮雲客棧官網）
▲台中位在逢甲大學商圈的浮雲客棧今年也有參展，住宿券最優價格為平均一人一晚只要475元，也有下午茶吃到飽餐券，每張僅249元。（圖／翻攝浮雲客棧官網）
📍福華飯店
另外，福華集團旗下三間渡假飯店墾丁福華、溪頭福華以及石門福華，聯合祭出三店聯合住宿券，每張4300元，今年六月份憑此住宿券入住墾丁福華一晚含早餐，於部分指定日入住時，還將加贈麗香苑西式晚餐2客。7月、8月憑此券加假日價差入住指定日期，每房招待1至2位兒童住宿含早餐，提醒券張使用規範與平假日定義，依各分館規定有所不同。

▲福華集團旗下三間渡假飯店墾丁福華、溪頭福華以及石門福華，聯合祭出三店聯合住宿券，每張4300元。（圖／墾丁福華飯店提供）
▲福華集團旗下三間渡假飯店墾丁福華、溪頭福華以及石門福華，聯合祭出三店聯合住宿券，每張4300元。（圖／墾丁福華飯店提供）
📍虎航（同場加映）
除了飯店，今年高雄旅展還有一大亮點，台灣虎航不但有到高雄旅展現場，還推出線上旅展促銷機票，今(24)日上午10:00開賣，至2024年5月27日晚間23:59止，推出高雄與台中全航線單程未稅799元起的線上旅展優惠促銷，像是最熱門的高雄-東京成田/大阪關西，單程未稅價2099元、新開航的台中-東京成田單程未稅2499元起。還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。另外到旅展現場，只要答對問題就有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票等大獎。

▲台灣虎航因應高雄旅展，推出高雄、台中出發全航線單程未稅新台幣799元起的促銷，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航因應高雄旅展，推出高雄、台中出發全航線單程未稅新台幣799元起的促銷，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
 

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