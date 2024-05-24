2026WBC世界棒球經典賽預賽地點曝光！C組唯一亞洲在東京巨蛋開打

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4年一度的WBC世界棒球經典賽，由於受到新冠疫情影響，2026年將是第六屆，去年則是由日本隊靠著「二刀流好手」大谷翔平擔任投手關門，在決勝戰擊敗美國隊奪冠，拿下日本隊隊史第三座總冠軍。
此外，美粒果棒球場將是第一次被大聯盟選入，成為經典賽的官方球場，過去台中洲際棒球場也曾擔任過經典賽比賽場地，還有韓國高尺巨蛋等。
對於入選為經典賽場地，太空人隊老闆Jim Crane表示：「我們很高興也很榮幸首次舉辦世界棒球經典賽，」他認為，休士頓是一座擁有強大棒球迷基礎的世界級城市，很榮幸能夠接待來自世界各地前來觀看國際比賽的球迷。美粒果球場是舉行例行賽、季後賽等場地，但這將是第一次舉辦經典賽。
中華隊要從預賽打起 大巨蛋機會最高
美國職棒大聯盟這兩天到台北大巨蛋參訪，以及體驗當地飯店與交通等設施，由中華棒協以及悍創行銷協助，中華棒協秘書長林宗成表示：「他們來也是要確認比賽場地，然後回去報告，並且我們希望是可以考慮台北大巨蛋。」
由於中華隊在2023年經典賽預賽分組最後一名，將與尼加拉瓜、巴西、阿根廷、西班牙、法國、巴基斯坦、德國、紐西蘭、南非和哥倫比亞都要打資格賽，爭取剩下4個打預賽的名額。
林宗成透露，希望最快6月上旬就可以決定預賽地點，屆時也希望可以在台北大巨蛋比賽，樂觀其成。