黃勇傳積欠212萬債務？前統一獅球員方昶詠質疑：感覺都在胡扯

「嘴綠」Green坦言在Curry身邊打球好幸福！但也自曝想跟詹皇同隊

▲NBA金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green稍早上節目時坦言，能在Stephen Curry身邊打球很幸福，但若有機會也想跟「詹皇」LeBron James同隊打球。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green稍早上節目時坦言，能在Stephen Curry身邊打球很幸福，但若有機會也想跟「詹皇」LeBron James同隊打球。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green，儘管球隊已經放暑假卻也沒閒著，時常針對季後賽的熱門話題做出評論，並提出自己的意見。稍早Green也登上由傳奇球星Shaquille O'Neal所主持的podcast節目，並說到自己已經和聯盟過去15年來，最令人興奮的球員(意指Stephen Curry)合作過了，但若可以選擇與另一名球員合作，Draymond Green則是也想與「詹皇」LeBron James同隊，他表示「這是因為他的籃球智商。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Draymond Green稍早參加了由Shaquille O'Neal主持的訪談節目，談到了隊友Curry與湖人球星LeBron James。O'Neal首先問到他：「你的生涯還剩下幾年？而如果你能選一名球員同隊合作，你會選誰？」

Green自曝個人生涯恐剩3年　有機會也想與LeBron合作

Green則是回答到：「我的職業生涯可能就剩下最​​後3-4年了吧，如果能選一名球員同隊的話，我選LeBron James，這是因為他的籃球智商。我想和LeBron每天在一塊，看他是如何處理和分析比賽的，並且看看他每天是如何安排的。」

「但對我來說，我已經和聯盟過去15年來，最令人興奮的球員(意指Stephen Curry)合作過了，甚至可能是過去30年。我已經和Curry這種等級的球員打了12年了，我是親眼見證他如何改變聯盟比賽球風的，所有的孩子都在模仿他，運球之後然後出手超遠三分。」Draymond Green如此總結到。

Chris Paul休賽季會離開勇士？　美媒這樣說　

而金州勇士在休賽季是否會有球員變動，替一哥Stephen Curry找來更多幫手，也是外界關注焦點。如今就有消息指出，上個賽季透過交易來到勇士隊的資深控衛Chris Paul，有可能在休賽季琵琶別抱。根據美媒《Bleacher Report》記者Eric Pincus報導，39歲老將Chris Paul有可能被金州勇士裁掉或交易，他將有機會加盟洛杉磯湖人，與好友「詹皇」LeBron James同隊打球。


尼克沒闖入東冠「嘴綠」Green不忍了！節目上酸：別拿傷病當藉口

NBA／Jalen Brunson成聯盟第一控衛？嘴綠：你瘋了嗎！Curry還在

「Curry+LeBron」組合無望了？嘴綠潑冷水：不認為詹皇會離開湖人

逆風「力挺」湖人主帥Darvin Ham　嘴綠直言：解雇他是錯誤的決定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生