「嘴綠」Green坦言在Curry身邊打球好幸福！但也自曝想跟詹皇同隊

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Green自曝個人生涯恐剩3年 有機會也想與LeBron合作
Green則是回答到：「我的職業生涯可能就剩下最後3-4年了吧，如果能選一名球員同隊的話，我選LeBron James，這是因為他的籃球智商。我想和LeBron每天在一塊，看他是如何處理和分析比賽的，並且看看他每天是如何安排的。」
「但對我來說，我已經和聯盟過去15年來，最令人興奮的球員(意指Stephen Curry)合作過了，甚至可能是過去30年。我已經和Curry這種等級的球員打了12年了，我是親眼見證他如何改變聯盟比賽球風的，所有的孩子都在模仿他，運球之後然後出手超遠三分。」Draymond Green如此總結到。
Chris Paul休賽季會離開勇士？ 美媒這樣說
而金州勇士在休賽季是否會有球員變動，替一哥Stephen Curry找來更多幫手，也是外界關注焦點。如今就有消息指出，上個賽季透過交易來到勇士隊的資深控衛Chris Paul，有可能在休賽季琵琶別抱。根據美媒《Bleacher Report》記者Eric Pincus報導，39歲老將Chris Paul有可能被金州勇士裁掉或交易，他將有機會加盟洛杉磯湖人，與好友「詹皇」LeBron James同隊打球。