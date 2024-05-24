NBA季後賽／Brown砍40分！塞爾提克126：110溜馬 系列賽2：0領先
NBA美國職籃東區冠軍賽由波士頓塞爾提克對決印第安納溜馬，今（24）日雙方進行系列賽G2，本場比賽仍舊在塞爾提克主場進行，綠衫軍要力拼在主場拿下2連勝，溜馬則是希望能夠將系列賽扳平，以1：1回到自家主場。而本場比賽塞爾提克靠著Jaylen Brown狂砍全場最高40分，終場率塞爾提克以126：110擊退溜馬，系列賽成功收下2連勝，目前取得2：0領先。Tyrese Haliburton在比賽中因為左腿痠痛，因此也提前離場，成為落敗主因。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽上半場塞爾提克靠著Jaylen Brown，在第二節比賽跳了出來，他單節個人砍下17分，也率隊打出兇猛攻勢，半場Brown攻下24分是全場最高，另外後衛Jrue Holiday表現也相當不錯，半場4投全數命中，攻下10分7助攻，而Jayson Tatum則是手感低迷，半場僅攻下4分；至於溜馬則是靠著前鋒Pascal Siakam撐住戰局，他半場共9投8中，攻下全隊最高16分，溜馬儘管半場投籃命中率達51.2%，但半場打完溜馬仍舊以51：57稍稍落後給塞爾提克。
易籃再戰後，塞爾提克在第三節仍舊不給對手太多機會，其中靠著Jaylen Brown持續展現好手感，與射手Derrick White在第三節合攻19分，率隊單節打出一波36：29的攻勢，儘管Pascal Siakam單節也進帳10分，但三節打完塞爾提克擴大領先優勢，比數來到了93：80。
比賽來到決勝節，雖然雙方持續有來有回，但塞爾提克原先領先的分數還是夠多，溜馬始終無法將分差追近至個位數差距，終場綠衫軍就以16分之差，再度在主場擊敗溜馬收下勝利，目前系列賽取得2：0領先。
此役綠衫軍Jaylen Brown全場共27投14中，攻下全場最高40分，外帶5籃板2助攻。Jayson Tatum貢獻23分6籃板5助攻，Jrue Holiday得到15分3籃板10助攻，Derrick White挹注23分4籃板6助攻。
溜馬方面明星前鋒Pascal Siakam全場共17投13中，攻下全隊最高28分，並附帶5籃板2助攻。當家控衛Tyrese Haliburton攻下10分4籃板8助攻，Andrew Nembhard貢獻16分5助攻，替補上陣的T. J. McConnell有9分5籃板演出。
Tyrese Haliburton在比賽中因為左腿肌腱拉傷，根據《ESPN》報導，他曾在1月時因傷休了10場比賽，這次季後賽又傷，可能會影響很大。