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勝利爆定居香港開夜店！向佐怒砲轟「影響更多人」：滾回你的國家

▲勝利（右）被爆料將在香港定居開夜店，引發向佐（左）強烈不滿，直接公開砲轟要他：「滾回自己的國家。」（圖／向佐、勝利微博）
▲勝利（右）被爆料將在香港定居開夜店，引發向佐（左）強烈不滿，直接公開砲轟要他：「滾回自己的國家。」（圖／向佐、勝利微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

BIGBANG的前成員勝利2019年捲入「Burning Sun事件」，被指控暴力、性侵等事件，遭關1年6個月，然而他出獄後死性不改，仍舊到處花天酒地，還有香港媒體指出，勝利疑似狠甩交往5年的女友柳惠媛，準備在尖東地區開夜店，對此，影視大亨向華強的兒子向佐也不滿開砲：「滾回自己國家！」

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▲勝利去年服完1年多刑期後出獄，私生活依然精彩。（圖／勝利微博）
▲勝利去年服完1年多刑期後出獄，私生活依然精彩，如今傳出將在香港開夜店。（圖／勝利微博）
勝利爆香港定居開夜店　向佐公開怒轟：滾回你的國家

據香港媒體報導，勝利昨（23）日在香港現身，還疑似和小網紅「曺慧丞Hyesther」秘婚，定居香港在半山區買豪宅，打算從操舊業，隨著消息傳出，向佐在相關報導底下留言怒轟：「真的不歡迎，麻煩離開中國香港遠一點」、「尤其是開什麼夜店呢？再想影響更多年輕人嗎？」

有網友回應向佐：「哥，你去搜他以前的事就知道，夜店只不過是他的保護傘，裡面的事噁心得很！」向佐也表示：「有些事情不用搜索，本身夜店對年輕人就不好，尤其在我的老家，麻煩離遠一點。」不僅如此，他也再度向勝利喊話：「這裡已經叫中國香港，對著你不需要什麼人情世故，請滾出去！滾回自己的國家！」砲火相當猛烈。

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▲向佐向勝利喊話，要對方滾回自己國家。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷曾和勝利接吻擁抱　向佐遭網友狂虧吃醋

有網友發現，向佐的老婆郭碧婷過去曾和勝利合作過電影《宇宙有愛浪漫同遊》，兩人在片中飾演一對情侶，有不少甜蜜鏡頭，不僅如此，在《Faded》中文版MV中，兩人再度合作，有不少擁抱、親吻片段，讓網友忍不住虧：「郭碧婷和李勝利之前還合作過，你就說是不是多少有點嫉妒在裡面？」

勝利狠甩6年女友　情定小網紅曺慧丞

事實上，勝利2018年被爆出與韓國網紅柳惠媛交往，隨後爆發性醜聞，女方仍陪伴他度過入獄、當兵，始終不離不棄，直到2023年10月韓國知名狗仔《Dispatch》爆料勝利在峇里島劈腿，柳惠媛得知消息後立刻分手，然而勝利也不得閒，火速搭上曺慧丞，女方還在影片中曬出左手無名指上的婚戒，兩人疑似秘婚，勝利更曬出女方的照片，甜蜜寫下：「My Girl」。

▲勝利近期傳出疑似祕婚小網紅（圖／翻攝自微博）

▲勝利近期傳出疑似祕婚小網紅（圖／翻攝自微博）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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