勝利爆定居香港開夜店！向佐怒砲轟「影響更多人」：滾回你的國家

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據香港媒體報導，勝利昨（23）日在香港現身，還疑似和小網紅「曺慧丞Hyesther」秘婚，定居香港在半山區買豪宅，打算從操舊業，隨著消息傳出，向佐在相關報導底下留言怒轟：「真的不歡迎，麻煩離開中國香港遠一點」、「尤其是開什麼夜店呢？再想影響更多年輕人嗎？」
有網友回應向佐：「哥，你去搜他以前的事就知道，夜店只不過是他的保護傘，裡面的事噁心得很！」向佐也表示：「有些事情不用搜索，本身夜店對年輕人就不好，尤其在我的老家，麻煩離遠一點。」不僅如此，他也再度向勝利喊話：「這裡已經叫中國香港，對著你不需要什麼人情世故，請滾出去！滾回自己的國家！」砲火相當猛烈。
郭碧婷曾和勝利接吻擁抱 向佐遭網友狂虧吃醋
有網友發現，向佐的老婆郭碧婷過去曾和勝利合作過電影《宇宙有愛浪漫同遊》，兩人在片中飾演一對情侶，有不少甜蜜鏡頭，不僅如此，在《Faded》中文版MV中，兩人再度合作，有不少擁抱、親吻片段，讓網友忍不住虧：「郭碧婷和李勝利之前還合作過，你就說是不是多少有點嫉妒在裡面？」
勝利狠甩6年女友 情定小網紅曺慧丞
事實上，勝利2018年被爆出與韓國網紅柳惠媛交往，隨後爆發性醜聞，女方仍陪伴他度過入獄、當兵，始終不離不棄，直到2023年10月韓國知名狗仔《Dispatch》爆料勝利在峇里島劈腿，柳惠媛得知消息後立刻分手，然而勝利也不得閒，火速搭上曺慧丞，女方還在影片中曬出左手無名指上的婚戒，兩人疑似秘婚，勝利更曬出女方的照片，甜蜜寫下：「My Girl」。
▲勝利近期傳出疑似祕婚小網紅（圖／翻攝自微博）
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