「台玩味」美食影片徵選　參山處邀各路好手動起來

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參山處長曹忠猷說，觀光署為打響2024仲夏節系列活動的「台灣美食展」，呈現出臺灣飲食文化底蘊與歷史脈絡的特色，舉辦徵選全台「百大經典小鎮遊程＋臺灣菜」之影片，於美食展期間展示；將以拍攝地點區分北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東及金馬澎等七區分別錄取前三名優秀影片，總獎金高達84萬元。
參山處為鼓勵更多的高手來竹竹苗及中彰觀光圈取材，不分獎項將加碼獎勵轄區輔導台灣觀巴一日遊行程任選，包括車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道1日遊；樂遊獅頭山；南庄向天湖秘境；都市藝術之美 ~臺中高美溼地；阿罩霧林家花園.古蹟巡禮；八仙山 新社拈花惹草；水漾苗栗好望角；穆斯林友善小鎮等等11條一日遊路線，一人得獎兩人成行。
參山處說，轄區包括了竹竹苗中彰投等地，幾乎涵蓋整個台灣中部，不論是旅遊之便利及美食特色，都是參賽最佳地點。竹竹苗擁有知名的客家、原民美食，像是知名的客家美食梅甘扣肉、客家筍絲炆爌肉、蔥爆客家鹹豬肉、桔醬料理等，還有泰雅、賽夏原民美食等，沒有吃過就可惜了，有吃也要玩！民眾不妨結合自己喜愛的玩法再加上美食，就可以參加比賽。
另外，中彰投地區的美食不勝枚舉，參山處邀請民眾將隱藏在中彰投的美食介紹給大家。結合知名景點如谷關溫泉、捎來步道、梨山等山城，還有台中市的舊城區，知名的第二市場、宮原眼科等觀光景點；彰化地區的鹿港老街、二林、扇形車庫、芳苑海牛潮間帶生態遊，以及南投跑水求財路線（南投竹山至彰化二水）等，都是很好的拍片題材。
觀光署指出，徵選影片以2分鐘至5分鐘為限，內容需為2天1夜以上遊程且包含百大經典小鎮遊程及1道臺灣菜，各區票選前3名分別可獲5萬元、4萬元及3萬元獎金外，第1名菜色亦將於活動中由廚師現場手作教學。影片徵選期間即日起至113年6月10日止，並於6月17日展開為期2週之票選活動。