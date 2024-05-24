林淑芬右勾拳毆麥玉珍！民眾黨譴責　要賴清德為綠委脫序行為致歉

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民眾黨指出，直播畫面清楚拍下，林淑芬從台階上下來的時候，為了要麥玉珍「讓路」，她連推了麥玉珍三次。第三次力道之大、讓麥玉珍明顯往前傾，麥玉珍感覺到攻擊回頭也舉起手揮舞，但她並沒有碰到林淑芬，結果林淑芬竟然直接飽以老拳，重重毆打麥玉珍的左臉。
民眾黨表示，力道之大，讓麥玉珍的左臉立刻紅腫，而林淑芬卻滿臉不屑笑著、甩著她的布條離開，後來還在議場外拉開喉嚨大喊，反控是麥玉珍先動手傷人。
民眾黨指出，林淑芬的選區有多少新住民與移工，在為台灣的經濟也為自己的生計努力。他們無時不刻想融入台灣，但林淑芬卻不斷針對麥玉珍，今天的一拳，那耀武揚威的一拳，重重打在代表新住民民意的麥委員臉上，就像在告訴新住民們，不要以為你們跟我們是一樣的、是平等的，「向我低頭」！「不要擋路」！否則教訓妳、打妳，剛好而已。
民眾黨表示，這一拳，不只打在麥玉珍的臉上，也重重打在新住民的心上、傷害了台灣民主。民進黨在選舉時，分化人民、歧視新住民，把陸籍配偶與新住民塑造成洪水猛獸；進了國會，更遮掩不了他們對新住民的輕視排擠，那傲慢的嘴臉，無比醜惡，那絕對不是台灣最美的風景。
民眾黨批評，民進黨比人頭比不贏就比拳頭、比拳頭比不過開始造謠，在立法院院會本就是採「多數決」，民進黨卻不尊重民主程序一直要翻桌，不斷的假訊息、不停的暴力攻勢，民進黨正在戕害台灣民主、動用暴力使民主倒退，再次嚴正譴責。民眾黨也呼籲賴清德要求施暴的立委與民進黨黨團立即道歉，向麥玉珍道歉、向你們汙辱了神聖的立法殿堂與侵害人民權利道歉，停止暴力！停止抹黑！不要一錯再錯，使台灣民主蒙羞。
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