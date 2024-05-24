黃勇傳積欠212萬債務？前統一獅球員方昶詠質疑：感覺都在胡扯

中職／潘威倫離150勝僅一步之遙！「嘟嘟障礙」10年內難被打破

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，今天要挑戰150勝，也是本土投手最多勝紀錄。（圖／統一獅提供）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，今天要挑戰150勝，也是本土投手最多勝紀錄。（圖／統一獅提供）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

今年是統一7-eleven獅投手「嘟嘟」潘威倫的引退年，在中職生涯累積22個年頭，出賽390場、投了2103局，投出3萬878顆球、拿下1180次三振，豪奪149勝，續寫中華職棒勝投紀錄保持人紀錄。今（24）日將是他睽違287天重返先發，在台南主場迎戰中信兄弟隊，而他也將挑戰個人先發150勝大關。若他達成，潘威倫將持續寫下「嘟嘟障礙」，完成中職球員首位150勝的大紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘威倫多項紀錄　中職史上最多勝

現年42歲的潘威倫，是中職多項投手紀錄保持人，目前累積149勝，是中職史上累積最多勝的選手。而根據中職官網數據，在現役球員中，勝場數第二多的是中信兄弟鄭凱文的76勝，其次是轉隊到台鋼雄鷹的王溢正，以75勝緊追在後。不過兩者離150勝大關都還有很大一段距離，且兩人年紀已超過35歲，合理推斷近十年內將很難再有選手能打破此紀錄。

數據表上，潘威倫以149勝坐穩寶座，第二多的是興農牛隊勇壯的108勝，第三多的是已經引退的富邦悍將羅力的102勝，第四多的則是統一獅「草總」謝長亨的100勝。

潘威倫在2003年中華職棒季前選秀會中，以第一指名之姿加盟統一獅隊。新人年就繳出13勝8敗、防禦率2.43的成績，也讓他順利拿下職棒14年的新人王。一路走來，潘威倫累積豐富實戰經驗，也收穫不少球迷喜愛，2003～2011、2014、2015、2017、2019都入選明星賽。生涯拿過三次金手套獎，2007年獲得最佳十人獎。

統一獅球團指出，潘威倫引退賽預計將辦在9月28日，以台北大巨蛋為主場，隔日則會回到台南主場進行引退儀式，讓南北球迷都能參與這位選手的榮耀時刻。

潘威倫小檔案：

綽號別稱：嘟嘟

出生日期：1982年03月05日（42歲）

身高體重：182公分 98公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手

最快球速：152 km/h

擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球

出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村

所屬族裔：馬卡道族

最高學歷：輔仁大學（肄業）

職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名

簽約金額：300萬元新台幣

經歷：

屏東縣赤山國小少棒隊

屏東縣美和中學青少棒隊

屏東縣美和中學青棒隊

日本別府大學棒球隊

台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）

合作金庫棒球隊（2001年～2002年）

中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）

（以上資料參考：台灣棒球維基館）

潘威倫524先發拚150勝！古林睿煬登板未定　蘇智傑最快本週可回歸

中職／潘威倫與150勝擦肩而過！林承飛一棒擊沉　樂天5：2勝統一

潘威倫引退年！統一獅特別推出「出賽見證紀錄卡」　領取方式看這

中職快評／老鬼正夯！42歲雙雄潘威倫、林智勝還能締造多少歷史？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代