中職／潘威倫離150勝僅一步之遙！「嘟嘟障礙」10年內難被打破

我是廣告 請繼續往下閱讀
現年42歲的潘威倫，是中職多項投手紀錄保持人，目前累積149勝，是中職史上累積最多勝的選手。而根據中職官網數據，在現役球員中，勝場數第二多的是中信兄弟鄭凱文的76勝，其次是轉隊到台鋼雄鷹的王溢正，以75勝緊追在後。不過兩者離150勝大關都還有很大一段距離，且兩人年紀已超過35歲，合理推斷近十年內將很難再有選手能打破此紀錄。
數據表上，潘威倫以149勝坐穩寶座，第二多的是興農牛隊勇壯的108勝，第三多的是已經引退的富邦悍將羅力的102勝，第四多的則是統一獅「草總」謝長亨的100勝。
潘威倫在2003年中華職棒季前選秀會中，以第一指名之姿加盟統一獅隊。新人年就繳出13勝8敗、防禦率2.43的成績，也讓他順利拿下職棒14年的新人王。一路走來，潘威倫累積豐富實戰經驗，也收穫不少球迷喜愛，2003～2011、2014、2015、2017、2019都入選明星賽。生涯拿過三次金手套獎，2007年獲得最佳十人獎。
統一獅球團指出，潘威倫引退賽預計將辦在9月28日，以台北大巨蛋為主場，隔日則會回到台南主場進行引退儀式，讓南北球迷都能參與這位選手的榮耀時刻。
潘威倫小檔案：
綽號別稱：嘟嘟
出生日期：1982年03月05日（42歲）
身高體重：182公分 98公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：投手
最快球速：152 km/h
擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球
出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村
所屬族裔：馬卡道族
最高學歷：輔仁大學（肄業）
職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名
簽約金額：300萬元新台幣
經歷：
屏東縣赤山國小少棒隊
屏東縣美和中學青少棒隊
屏東縣美和中學青棒隊
日本別府大學棒球隊
台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）
合作金庫棒球隊（2001年～2002年）
中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）
（以上資料參考：台灣棒球維基館）