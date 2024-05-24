唐綺陽又發聲：本週亂局更甚　「為恐懼做努力很必要」但不用恐慌

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不過，唐綺陽說不用過度憂心，「被調動生存恐懼，焦慮是必然，然後才會正視何以恐懼、該怎麼解決恐懼，以及，終於能把『深埋心底的不滿與焦慮發洩出來』（或說出來、行動出來），以身心靈角度來看，無論如何都是應該的。」
唐綺陽進一步說明，未來兩週是「大家以運動家精神集中揮灑能量」的時段，如果有憤怒、焦慮、擔憂，那現在就是你「積極找路」的時刻，只要是好的、建設性的方式，這份釋放與「宣告」，就會有效果。
而本週剛進入亂局，唐綺陽點出重點，首當其衝的海王呈相，將原本就有的生存恐懼又添「更大的想像空間」，且自由揮灑不設限，如果能量使用不當，就有「受騙」的可能，所以「從爆量訊息中，分辨實質真相」的能力很重要，這是「穩住自己，用對方式，做對事」的唯一方法。
最後，唐綺陽安撫大家：「亂是真的，快完了的感受也是真的，但，真的快完了嗎？我認為，把自己嚇到這個程度大可不必，但為恐懼做點具體努力，則很必要...已經知道這是一段刮風時期，我會跟大家站在一起，大家一定要保重。」
貼文吸引近2萬人按讚和瀏覽，網友留言：「今年初一直到現在，老師說的都覺得非常有感」、「天啊！國師什麼都沒說，卻什麼都說了！謝謝國師和我們站在一起」、「謝謝老師讓我可以勇敢面對」、「我第一次看星座分析看到快哭出來」、「本來很焦慮的，自從說出來以後反而放鬆許多，天佑台灣！」