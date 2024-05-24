侯佩岑高喊統一！被出征「棄台灣國籍」小粉紅諷：不是言論自由？
大陸央視22日突發布聲明：「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」疑似在回應賴清德20日總統就職典禮上的這句「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發大陸人不滿。女星侯佩岑也轉發表態，獲得大陸人肯定，不過卻被台灣網友出征，到她IG下留言砲轟，小粉紅也隨即趕來護航，留言區變成戰場。
記者薛羽彤／綜合報導
央視發布貼文「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一！」侯佩岑轉發並高喊：「台灣必將回歸祖國的懷抱！」此舉讓台灣人超意外，紛紛到她IG發布520的貼文下留言表達不滿，「請妳放棄臺灣國籍」、「趕快放棄台灣國籍啊！怎麼只敢在微博發文討好中國」、「放棄國籍了啦，等什麼，回到習爸懷抱」、「到對岸去賺人民幣，放棄台灣國籍和健保。」
不過，大陸網友也趕緊護航侯佩岑，留言區充滿許多簡體字的評論，雙方互嗆形同戰場，「不是說台灣言論自由嗎？怎麼那麼多心破碎了？」、「支持小姐姐，台灣必然統一」、「台灣不是言論自由嗎？為什麼支持就被罵啊，不懂哎」、「這麼自由民主的台灣省居然養出來這樣的民眾！！！憑什麼不讓侯佩岑說想說的話！」目前已累積1.2萬則留言，侯佩岑一舉一動備受關注。