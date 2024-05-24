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畢業求職潮！7成3新鮮人想投入職場　物價漲使期待薪資飆至3.7萬

▲畢業季到來，根據1111人力銀行調查顯示，有7成3的新鮮人規劃投入職場，因通膨壓力大，期待薪資落在37213元。（圖／資料照片）
▲畢業季到來，根據1111人力銀行調查顯示，有7成3的新鮮人規劃投入職場，因通膨壓力大，期待薪資落在37213元。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

迎接畢業季到來，也是新鮮人的求職旺季，對第一份工作有什麼期待呢？根據1111人力銀行調查顯示，今（2024）年的畢業生中有7成3規劃未來要投入職場，在有意進入職場的新鮮人中，已經有2成7成功卡位職缺進入職場服務，另有4成5開始投履歷或著手撰寫履歷，2成8還沒有行動。此外，調查也發現，新鮮人對薪資期待值拉升，從去年的35186元，提高到37213元。

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根據1111人力銀行調查顯示，今年的畢業生中，有7成3規劃未來要投入職場，而有意進入職場的新鮮人中，有2成7已卡位職缺進職場服務，另有4成5開始投履歷、著手撰寫履歷，有2成8新鮮人還沒有開始行動。

若進一步分析學群，1111人力銀行調查指出，資訊、工程兩大學群求職積極度最高，有將近５成的新鮮人在畢業前已經找到工作。相反的教育及法政兩大學群，還在思索方向的占比最高，將近4成還沒展開求職。

同時，調查也發現，新鮮人對於薪資的期待值也快速拉升，從去年的35186元大幅提高5%，達到37213元。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，在少子化的趨勢下，各行各業都面臨缺工的困境，企業端不再等待畢業季才招募人才。年初就公布全年度的徵才規劃，同時在各大學校園徵才布局搶人，特別是人才缺口嚴重的科技業，早已透過舉辦各類競賽，早鎖定優秀人才，加上近年大學授課模式彈性，有不少新鮮人提早修完學分，還沒領到畢業證書就起跑找工作。

曾仲葳指出，教育及法政類科系相關領域的畢業出路有特定的招聘時間，大多在畢業後才開始準備考試。再加上就業職缺分散在不同產業，投遞履歷前思考期會更長，建議相關科系的畢業生及早透過實習確立就業方向。

此外，曾仲葳表示，從新鮮人對薪資的期待值，可以看出物價持續上漲，對新鮮人帶來極大壓力，根據主計總處公布1到4月的消費者物價指數，CPI較去年同期漲2.24%，超過2%警戒線，加上基本工資連年調漲，產業缺工嚴重，推升聘僱人員薪資，讓新鮮人因此大膽提高期待薪資。

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