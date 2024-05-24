畢業求職潮！7成3新鮮人想投入職場　物價漲使期待薪資飆至3.7萬

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若進一步分析學群，1111人力銀行調查指出，資訊、工程兩大學群求職積極度最高，有將近５成的新鮮人在畢業前已經找到工作。相反的教育及法政兩大學群，還在思索方向的占比最高，將近4成還沒展開求職。
同時，調查也發現，新鮮人對於薪資的期待值也快速拉升，從去年的35186元大幅提高5%，達到37213元。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，在少子化的趨勢下，各行各業都面臨缺工的困境，企業端不再等待畢業季才招募人才。年初就公布全年度的徵才規劃，同時在各大學校園徵才布局搶人，特別是人才缺口嚴重的科技業，早已透過舉辦各類競賽，早鎖定優秀人才，加上近年大學授課模式彈性，有不少新鮮人提早修完學分，還沒領到畢業證書就起跑找工作。
曾仲葳指出，教育及法政類科系相關領域的畢業出路有特定的招聘時間，大多在畢業後才開始準備考試。再加上就業職缺分散在不同產業，投遞履歷前思考期會更長，建議相關科系的畢業生及早透過實習確立就業方向。
此外，曾仲葳表示，從新鮮人對薪資的期待值，可以看出物價持續上漲，對新鮮人帶來極大壓力，根據主計總處公布1到4月的消費者物價指數，CPI較去年同期漲2.24%，超過2%警戒線，加上基本工資連年調漲，產業缺工嚴重，推升聘僱人員薪資，讓新鮮人因此大膽提高期待薪資。