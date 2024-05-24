出院後揪健身！中捷長髮男和高中生成好友 呂父：感謝救我兒子
中捷砍人事件的傷者呂姓高中生，離開加護病房後被安排和長髮哥同病房。呂父透露兩人成了好朋友，經常互動聊天、分享外用藥。家人非常感謝長髮哥「如果沒有他去擋，我兒子可能受傷更嚴重」。呂父透露兒子喜歡運動，但暫時不能打籃球，被問到兩人以後會不會一起去健身，他回「可能喔」！
記者顏幸如／台中報導
呂父今（24）日上午在醫院外受訪，透露兒子身體恢復得不錯，但被網友肉搜後已有壓力，因為有的網友講話「有點那個」。老婆和兒子都不想被外界打擾，希望早點出院回歸平靜，但醫生表示背後傷口比較深，筋和骨頭都砍斷了，建議多住幾天。
呂父說，兒子接下來必須復健，已有兩位善心人士要幫忙美容、還有人直接把抗菌床墊扛到他公司，令他們深深感動，也希望能傳播正能量給大家。
他透露兒子離開加護病房後，醫院安排他和長髮哥同間病房，「如果沒有他去擋，我兒子受傷會更嚴重」，已經可以下床的兒子，常和相差10歲的長髮哥聊天，也會分享消炎外用藥，「這次遇到終生難忘的事，我覺得他們會成為好朋友，以後常聯絡」。
呂父說，兒子喜歡打球，醫生說出院後至少3個月到半年不能打籃球，媒體問「會不會讓長髮哥揪兒子一起去練健身？」他答「可能喔」！