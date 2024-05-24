首颱「艾維尼」估今生成！下週一起最靠近台灣 鋒面豪雨猛灌全台
菲律賓東方海面熱帶性低氣壓發展中，預估最快今晚有機會發展成今年第一號颱風艾維尼，最新路徑顯示下週一（27日）將逐漸在巴士海峽、琉球海面北上，下週一到下週三最靠近台灣，東部海面留意長浪發生。另外下週鋒面雨襲全台，下週二到下週三各地有降雨機會，西半部、東半部留意大雨或局部豪雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員劉宇其表示，熱性帶性低氣壓今晨位在台灣1700公里左右，最快今天就有機會發展成颱風艾維尼，熱帶性低氣壓或颱風預計今晚到明天，會接近菲律賓東方，週日朝東北轉向，整體預報路徑與台灣距離遙遠，不過下週一（27日）颱風在巴士海峽、琉球海面北上的過程中，可能會在台灣東半部帶來長浪。
從路徑預測圖看來，下週一、下週二（27日、28日）在菲律賓以東往東北方線移動，最靠近台灣的時間在下週一至下週三，距離遙遠對台灣影響不大，不過後期預報仍有不確定性，民眾可以追蹤最新路徑以及天氣預報。
預報員劉宇其提醒，今明兩天各地短暫陣雨，沒有下雨時，天氣感受悶熱，外出建議攜帶雨具，週日（26日）水氣減少，但雲量仍偏多，花東有降雨，中午過後留意午後雷陣雨，天氣沒有完全恢復穩定。
下一波鋒面在下週一開始接近，各地逐漸轉為雷雨、陣雨，東半部留意午後降雨，鋒面在下週二（28日）、下週三（29日）會是影響比較大的時間點，各地降雨明顯，西半部、東北部不排除有大雨或局部豪雨，尤其是下週二天氣最不穩定。下週四（30日）鋒面仍在台灣附近，不過水氣逐漸減少，各地仍有短暫陣雨。