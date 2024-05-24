法國也想分杯羹！搶入主AI領域　想當「冠軍」恐得依賴台灣

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馬克宏指出，法國有能力成為AI的冠軍國家之一。他進一步表示，掌握AI技術，對法國來說是一項「生死存亡的挑戰」，AI有潛力支持其經濟成長，「在健康、教育、國家轉型或氣候等關鍵問題上，人工智慧將使我們能夠做的是一場徹底的革命。」
報導指出，與AI委員會一樣，愛麗舍宮也熱衷於以「積極」的方式展示這項技術。馬克宏先前曾規劃AI領域的培訓人數，從每年4萬人增加到10萬人，增加大學等學校的專門培訓課程。另外，馬克宏也積極邀攬，指出為了擁有驅動和操作生成文本或圖像的大型模型所需的計算能力，法國歡迎新的數據中心設立。
法國想要跨足AI領域的野心在先前就已經顯露。巴黎律師公會登錄律師詹文睿（Nicolas Chan）今年年初參加法國總統府舉辦的農曆新年晚會時，與馬克宏面對面交流。馬克宏一聽到「Taiwan」就眼睛一亮，更笑著說「請把電動車和半導體帶來法國。」
力積電董事長黃崇仁也在本月受邀前往法國巴黎參加「France's leadership in AI and Quantum」圓桌會議，同樣出現在會場的還有艾司摩爾（ASML）執行長Christophe FOUQUET，以及IBM、亞馬遜、IQM 、ACCENTURE 、MISTRAL AI等歐美科技企業高層，還有沙烏地阿拉伯、阿聯酋等主權基金主管共十位國際財經業界領袖都出席，與法國政府高層共商未來趨勢。黃崇仁是東亞地區唯一受邀與會的企業代表。
黃崇仁指出，法國擁有堅強的基礎技術實力，但台法關係一直不如台美關係親近，這對雙方都很可惜，法國可以利用台灣優勢轉化為法國優勢，發展AI等未來科技領域。
台積電資深副總暨副共同營運長張曉強23日在台積電技術論壇上表示，半導體黃金時刻已到來，而未來AI晶片發展，接近99%將靠台積電先進邏輯技術和先進封裝支持；輝達執行長黃仁勳近來也提到了AI工廠和電腦的新合作夥伴關係，以及對台灣的依賴和人工智慧的發展，指出輝達需要台灣，如果沒有台灣，就會很難做好工作，他更直言，科技業仍會重度依賴台灣，且這種狀況還會持續一段時間。