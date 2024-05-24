1號颱風「艾維尼」將生成 命名由來、含意曝！曾3次登陸行徑詭譎
2024年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）最快今（24）日晚間生成，未來一周路徑預計將出現「大迴轉」，下周一、二颱風中心距離台灣最近。颱風艾維尼一名意為楚克群島傳統的風暴之神。艾維尼2018年重創越南、中國華南與港澳地區，釀14人死亡，還創「3次登陸」紀錄，行徑詭譎。不過由於艾維尼與中國領導人暱稱只差1字，網友笑虧：「維尼改姓了！」
記者徐銘穗/綜合報導
颱風艾維尼（Ewiniar，國際編號1804）是2018年太平洋颱風季第4個被命名的熱帶氣旋。「艾維尼」一名由米克羅尼西亞提供，意為楚克群島傳統的風暴之神，艾維尼不僅在2024拔得頭籌，也是2018年第一個侵襲華南地區的熱帶氣旋，為該年度颱風季揭開序幕。艾維尼2018年6月肆虐越南中部、中國華南與港澳地區，累計共造成13人死亡，財產損失5.73億美元。
當年颱風艾維尼的詭譎行徑路線引發不少討論，艾維尼颱風中心一度登陸中國廣東省雷州半島，然後又轉回來到海南島，創下3次登陸紀錄。當時，氣象達人彭啟明在臉書上表示，「三次登陸不是很稀奇，卻是第一個登陸三次的初颱」。
如今，艾維尼即將生成，對台灣影響有多大？氣象專家林得恩表示，根據今晨日本JMA最新颱風路徑預測結果顯示，初步研判在下周一、二前後，颱風中心會距離台灣最近，颱風強度預測在輕度颱風至中度颱風間，評估對台灣直接影響不大，但由於時間尚久，不確定性仍存在，需持續追蹤關注。