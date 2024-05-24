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張育成傷勢情況更新！守備不慎與隊友相撞　今被放進7日傷兵名單

▲我國旅美好手張育成日前在比賽時，不慎在守備過程中與隊友相撞，MRI檢查結果為輕微撕裂，今日張育成則被光芒球團放進7日傷兵名單。（圖／NOWnews資料照）
▲我國旅美好手張育成日前在比賽時，不慎在守備過程中與隊友相撞，MRI檢查結果為輕微撕裂，今日張育成則被光芒球團放進7日傷兵名單。（圖／NOWnews資料照）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒現效力於坦帕灣光芒3A的台灣旅美好手「部長」張育成，日前對上白襪3A的比賽時，在一次守備過程中不慎與隊友相撞，導致受傷，隨即退場休息。後續張育成的MRI檢查結果也出爐，傷勢為右肩「輕微撕裂」，根據美媒透露，張育成也在今（24）日，被光芒球團放進7日傷兵名單。

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守備與隊友不慎相撞　今被放進7日傷兵名單

張育成日前在與白襪3A交手的賽事中，於6局下和自家外野手Ronny Simon相撞，2人皆痛苦倒地，張育成隨後也退場休息，當時的畫面帶到張手扶著右肩，看起來相當不舒服。隔天張育成親自在社群上透露，MRI結果為右肩輕微撕裂，但很快會自行修復，背部瘀則是出現瘀青，目前要繼續復健治療。


張育成當時在個人Instagram上透露自身傷情，並寫下：「MRI結果出爐，輕微撕裂，但很快會自行修復，背部瘀青，目前就是復健治療，期待再次健康回到場上！謝謝大家的關心及禱告。

而根據光芒3A資深記者Patrick Kinas最新報導，光芒球團今天將張育成放進7日傷兵名單，而這也是張育成本季第2度被放進傷兵名單。他在春訓時就遭遇左腹斜肌拉傷，目前傷癒回歸出賽10場，本季先前則是14場出賽，打擊三圍為.293/.431/.512，攻擊指數則是0.943。

張育成近一年飽受傷病困擾　期望透過復健早日歸隊

張育成近一年來可謂是飽受傷病困擾，去年4月底才因揮棒過猛，造成左手腕鉤狀骨骨折，隨即動刀治療脫離戰線。今年2月27日，張育成因左腹斜肌拉傷被放進7天傷兵名單，將近2個月後才從傷兵名單歸隊。結果如今又被傷病找上門，躺進傷兵名單，張育成也要持續透過復健，讓身體恢復到最佳狀態，再一次回到球場上奮戰。


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