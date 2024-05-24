特企／電通行銷首次舉辦AI Partner Day　助力台灣企業迎AI新時代

電通集團為台灣行銷傳播產業唯一響應2024 Generative AI年會的代理商集團，顯示其在拓展AI領域的積極與投入，在5月份的一系列「最有價值的生成式AI活動」，電通集團也於5月20日下午首次舉辦了「dentsu AI Partner Day」，吸引了眾多業界領袖與專家共襄盛舉，共同探討生成式AI在各產業的應用與未來發展，協助台灣企業迎向生成式AI的新時代，助力各行各業積極採用AI技術以提升競爭力。
活動邀請了來自台灣人工智慧學校（AIA）、Meta、AWS、Super 8、Gogolook以及dentsu Consult的七位講者，分享顧問、科技、零售、行銷等各行業的創新案例，並探討駕馭AI的經驗和心法，透過此過程不僅使不同領域專家交流多元可能性，更讓電通同仁藉此機會再次增進對生成式AI運用可能性的理解。
電通集團dentsu Consult資深總監陳介立（Bass Chen），在活動中深入探討了生成式AI在行銷領域的應用，展示了AI如何突破傳統創意的限制，提升創意的多樣性與效率。他分享了多個成功的生成式AI案例，包括集團旗下媒體代理商貝立德所製作的「AI春上龍」活動和創意代理商 isobar為黑松所製作的AI心聲幻獸，展示了生成式AI在提升創意產出效率和解決複雜挑戰方面的潛力。
台灣人工智慧學校基金會秘書長侯宜秀表示：「推動AI發展重要關鍵為人才培育，台灣人工智慧學校自2018年成立以來，已培訓超過11,000名學員，推動百工百業用AI。透過台塑應用AI提高效率和降低成本的案例，建議企業應盤整內部資源，包括，確保擁有高質量數據，並習慣與AI協作，進行終身學習。」副技術長蔡政霖則解析了生成式AI在各產業的應用，分享了成功與失敗的案例，並說明了高品質資料在模型訓練中的重要性。
Meta台灣暨香港總經理潘先國則展示了Meta在AI領域的最新進展與策略，強調了負責任的AI開發理念。他分享了AI在購車、教育、消費電子產品中的應用，例如Meta與雷朋（Ray-Ban）合作的智能眼鏡，展示了AI技術在日常生活中的廣泛應用和未來的發展潛力。
AWS AI行銷專家楊書維則帶來生成式AI在亞馬遜集團的創新應用，包括生成更精準的商品搜尋文字和即時拼字檢查，以及生成精準的行銷素材等，使與會者了解生成式AI在改善客戶體驗和提升員工生產力方面的可能性。
此外，Super 8行銷經理陳嘉惠和Gogolook代表黃相文與李顯皓也分享了他們在零售客服和防詐領域運用生成式AI技術提升競爭力的經驗，幫助其企業提升客服效率、減少人力成本以及防範語音詐騙方面的應用價值。
電通集團策略創新長邵懿文（Freda Shao）表示：「此次AI Partner Day旨在為台灣企業提供一個交流和學習的平台，幫助企業了解並掌握生成式AI技術，進而在新時代中取得競爭優勢。」
未來，電通集團也將持續以客戶需求為核心，致力於推動可幫助企業發展的前端技術的應用，協助企業提升創新能力，共同迎向AI賦能的行銷新時代。
我是廣告 請繼續往下閱讀