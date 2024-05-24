協助花蓮地震受災旅宿業重建！觀光署供融資保證成數提高到9.5成

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同時，觀光署與經濟部中小及新創企業署、國發會合作辦理「0403花蓮地震融資保證專案貸款要點」，即時協助受災旅宿業、旅行業及觀光遊樂業等觀光產業業者取得金融機構重建資金貸款。金管會、財政部已協調銀行公會督請承貸金融機構以從優、從速、從簡處理。
觀光署表示，為協助受災旅宿業者儘快恢復正常營運，將與經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金共提撥新臺幣22億元，提供融資額度達新臺幣220億元。如果業者有擔保品不足情況，承貸金融機構可送中小企業信用保證基金申請信用保證。
觀光署表示，除了0403專案提供資本性融資10成、週轉金9成的信用保證成數外，在5/23修正發布「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數，由最高9成提高為9.5成，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及週轉金貸款，由承貸金融機構就受災旅宿業個別狀況核貸。
觀光署提醒，有關0403花蓮地震貸款方案及利息補貼措施，經濟部已建置專區網頁，亦有「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476供洽詢相關資訊；受災旅宿業融資相對信用保證要點則可至交通部觀光署行政資訊網業務資訊網頁查詢。並將持續掌握花蓮地區觀光產業災後復原情形，跨部會合作推動各項觀光產業振興及紓困方案。