「0.20字頭」不換嗎？日圓換匯還能甜上加甜　銀行祭減碼優惠搶市

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由於日本旅遊正夯，加上多幣別資產配置投資需求日增，第一銀行至7月31日限時推出「換匯換到飽」外幣換匯活動，提供美元存款最高減碼3.8分、澳幣存款最高減碼4.0分、日圓存款及現鈔最高減碼0.08分等多項匯率優惠，換匯滿額還有機會抽萬元回饋金，民眾可視出國旅遊或外幣投資等需求，彈性掌握換匯時機。若以兌換1萬美元存款及30萬日圓現鈔為例，約可節省新台幣380元及240元的兌換支出。
國泰世華銀行
迎接暑期出國熱潮，為讓民眾換到市場超甜匯率價，國泰世華銀行挑選國人喜愛的5大旅遊熱點區域，推出「特匯日自由選」活動，只要完成指定任務，便可於次月獲得「特匯券」，1券即享5次換匯優惠。至2024年底前，憑「特匯券」便可透過國泰世華CUBE App任選5大幣別減碼優惠，包含新台幣換美元可享減4.5分、日圓減0.25分、人民幣減1.5分、澳幣減5分及歐元減15分等超殺換匯優惠。若以單筆換匯限額新台幣10萬元試算，5次均使用「特匯券」換日圓，可多省下新台幣5500元 。
對於出國需要外幣現鈔的民眾，不需開立外幣帳戶，年底前也可使用國泰世華外幣ATM提領美元和日圓現鈔，24小時皆可提領，且享不限次數免手續費，不受時間、空間限制。
永豐銀行
永豐銀行則推出「週三匯元日」，至今年12月31日止，透過MMA金融交易網、行動銀行、大戶APP，以新台幣線上結購特選外幣，享減分優惠，其中購買日圓享減0.1分優惠，美元可減4分、人民幣減1.5分、歐元減10分、澳幣減6分。