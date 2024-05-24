逾200萬卡友要哭了！Costco卡分期消費　9月起沒有「好多金」回饋

「0.20字頭」不換嗎？日圓換匯還能甜上加甜　銀行祭減碼優惠搶市

▲日圓換匯價又見「0.20字頭」，哈日族是不是心癢癢想再衝一波，建議可善用銀行外幣換匯減碼優惠，讓換匯價可以甜上加甜。（圖／第一銀行提供）
▲日圓換匯價又見「0.20字頭」，哈日族是不是心癢癢想再衝一波，建議可善用銀行外幣換匯減碼優惠，讓換匯價可以甜上加甜。（圖／第一銀行提供）

記者顏真真／台北報導

美元走強，日圓兌美元進一步貶破157關卡，日圓兌新台幣換匯價也來到「0.20字頭」，今（24）日台灣銀行日圓現鈔賣出價更見到0.2088元，距離4月29日的低點「0.2078元」越來越近，不少哈日族看得心癢癢，也想再衝一波，但其實到銀行臨櫃換匯最不划算，想要換匯價甜上加甜，建議可善用線上換匯及銀行外幣減碼優惠活動，目前包括國泰世華銀行、第一銀行及永豐銀行等，都有推出不同的外幣換匯方案，大家可多比較。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一銀行
由於日本旅遊正夯，加上多幣別資產配置投資需求日增，第一銀行至7月31日限時推出「換匯換到飽」外幣換匯活動，提供美元存款最高減碼3.8分、澳幣存款最高減碼4.0分、日圓存款及現鈔最高減碼0.08分等多項匯率優惠，換匯滿額還有機會抽萬元回饋金，民眾可視出國旅遊或外幣投資等需求，彈性掌握換匯時機。若以兌換1萬美元存款及30萬日圓現鈔為例，約可節省新台幣380元及240元的兌換支出。

國泰世華銀行
迎接暑期出國熱潮，為讓民眾換到市場超甜匯率價，國泰世華銀行挑選國人喜愛的5大旅遊熱點區域，推出「特匯日自由選」活動，只要完成指定任務，便可於次月獲得「特匯券」，1券即享5次換匯優惠。至2024年底前，憑「特匯券」便可透過國泰世華CUBE App任選5大幣別減碼優惠，包含新台幣換美元可享減4.5分、日圓減0.25分、人民幣減1.5分、澳幣減5分及歐元減15分等超殺換匯優惠。若以單筆換匯限額新台幣10萬元試算，5次均使用「特匯券」換日圓，可多省下新台幣5500元 。

對於出國需要外幣現鈔的民眾，不需開立外幣帳戶，年底前也可使用國泰世華外幣ATM提領美元和日圓現鈔，24小時皆可提領，且享不限次數免手續費，不受時間、空間限制。

永豐銀行
永豐銀行則推出「週三匯元日」，至今年12月31日止，透過MMA金融交易網、行動銀行、大戶APP，以新台幣線上結購特選外幣，享減分優惠，其中購買日圓享減0.1分優惠，美元可減4分、人民幣減1.5分、歐元減10分、澳幣減6分。

日圓會再貶破160？專家點出日央行容忍底線　6、7月可能再升息

哈日族快看！日圓換匯甜見0.2088元　換5萬賺環球影城票加5碗拉麵

這原因美元更強了！日圓貶破157　新台幣早盤一度回貶至32.31元

今年1-2月統一發票千萬大獎還有3人未領　消費金額、地點一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代