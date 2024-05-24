中捷砍人事件！17歲高中生首位遇襲　母公開信謝民眾：已原諒兇嫌

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【呂母感謝信全文】：
感謝林新醫院醫護人員的照顧，謝謝民眾的關心，孩子好很多了，請大眾別擔心了，謝謝辛苦盡忠職守記者們，這幾天在外守候，感謝。
這幾天我反省自己，應該重視多陪伴孩子，不應該上課時間獨自讓孩子外出，我希望藉由這事件，喚醒全天下的父母親能夠重視多陪伴孩子，社會上也能夠多些志工，幫助需要缺乏關愛的孩子，我真的很不希望再有其他小朋友受傷了。
我知道短時間內應該不太可能改變，但也不要忽視我們小眾的力量，若每個人都願意發聲，就像蝴蝶效應一樣，一定會改變這個世界的，感謝神，我的孩子真的恢復好快好快。
對洪姓嫌犯沒有這麼恨，也可以同理他的處境，我只是希望他知錯，勇於承擔，他要知道他自己的爸媽是愛他的，不要心中這麼多的仇恨，要轉為善念對待這個社會，不要再想傷害人們，他不用跟我們道歉，我們已經原諒他了，希望他們的爸媽多多關心陪伴他，愛可以戰勝一切。
我一直告訴自己，還好我兒子第一位被砍，如果第一位是孩童或長者及孕婦，結果會如何？我真的不敢想像，最終最終還是那句話，感謝神，還有還有謝謝那些英勇幫忙的民眾，再次感謝。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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