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中捷砍人事件！17歲高中生首位遇襲　母公開信謝民眾：已原諒兇嫌

▲本月21日下午，台中捷運站發生砍人事件，20歲的洪姓男子涉嫌持刀攻擊車廂內民眾，當時車廂內17歲呂姓高中生遭砍傷送醫。（圖／NOWnews資料照）
▲本月21日下午，台中捷運站發生砍人事件，20歲的洪姓男子涉嫌持刀攻擊車廂內民眾，當時車廂內17歲呂姓高中生遭砍傷送醫。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月21日下午，台中捷運站發生砍人事件，20歲的洪姓男子涉嫌持刀攻擊車廂內民眾，當時車廂內17歲呂姓高中生遭砍傷送醫，所幸目前恢復良好，24日上午，呂姓高中生母親發布一封公開信，除了向外界表達感謝之外，也提及「已經原諒洪姓嫌犯」，並呼籲父母多關心、陪伴孩子。

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據了解，當時呂姓高中生坐在捷運車廂內，遭洪男持刀砍傷，但第一時間，呂姓高中生因視線被遮擋、未立即逃離，所幸送醫治療恢復良好。事發之後，呂父受訪指出，並不會痛恨洪嫌的父母，也希望類似事件到此為止，不要再有更多人受到傷害。24日，呂母以公開信向外界表達感謝，表示可以理解洪姓嫌犯的處境，提到「已經原諒他了」，更指出，幸好是兒子第一位被砍，若是換成孩童或孕婦等，後果恐不堪設想。

▲中捷砍人案，17歲呂姓高中生父親。（圖／翻攝畫面）
▲中捷發生砍人案，呂父受訪指出，並不會痛恨洪嫌的父母，也希望類似事件到此為止，不要再有更多人受到傷害。（圖／翻攝畫面）
【呂母感謝信全文】：

感謝林新醫院醫護人員的照顧，謝謝民眾的關心，孩子好很多了，請大眾別擔心了，謝謝辛苦盡忠職守記者們，這幾天在外守候，感謝。

這幾天我反省自己，應該重視多陪伴孩子，不應該上課時間獨自讓孩子外出，我希望藉由這事件，喚醒全天下的父母親能夠重視多陪伴孩子，社會上也能夠多些志工，幫助需要缺乏關愛的孩子，我真的很不希望再有其他小朋友受傷了。

我知道短時間內應該不太可能改變，但也不要忽視我們小眾的力量，若每個人都願意發聲，就像蝴蝶效應一樣，一定會改變這個世界的，感謝神，我的孩子真的恢復好快好快。

對洪姓嫌犯沒有這麼恨，也可以同理他的處境，我只是希望他知錯，勇於承擔，他要知道他自己的爸媽是愛他的，不要心中這麼多的仇恨，要轉為善念對待這個社會，不要再想傷害人們，他不用跟我們道歉，我們已經原諒他了，希望他們的爸媽多多關心陪伴他，愛可以戰勝一切。

我一直告訴自己，還好我兒子第一位被砍，如果第一位是孩童或長者及孕婦，結果會如何？我真的不敢想像，最終最終還是那句話，感謝神，還有還有謝謝那些英勇幫忙的民眾，再次感謝。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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