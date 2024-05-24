被砍高中生父捐中捷防身盾牌 籲各界莫怪捷警搭計程車辦案
中捷21日發生持刀砍人事件，身中3刀、傷勢最嚴重的呂姓高中生父親，今天出面表示，他為中捷設計可防身的盾牌、安全棍，將籌款200萬為中捷34個車廂添購，希望可以發揮作用，「這把刀『砍』在每個父親身上」希望那種痛到他為止，不要讓台灣的父母再遇到。
記者顏幸如／台中報導
職業與設計相關的呂父，今（24）出示盾牌和安全棍設計圖，他表示嫌犯如此壯碩，孩子遭砍傷時，若當下沒有長髮哥這群人站出來，後果可能不是這麼簡單，看到有民眾拿雨傘甚至徒手防身，「他們好勇敢，但我們能否有更好的辦法？」因此有了設計盾牌、安全棍的念頭，希望送給中捷使用，讓每節車廂內放置1面盾牌、3把安全棍，以後再有類似情況，至少有工具可以防身、擋刀，甚至在警察趕到之前合力壓制嫌犯。
呂父評估，全部經費大概200萬，目前已有營造廠贊助20萬元，其餘不夠的他會補上。「如果社會大眾有更好的想法，或善心人士願意幫忙，我們都很樂意」。
媒體問他對於捷運警察人力不足，趕赴刑案還要招計程車、出了事警方才加強巡邏的看法。他認為與其責怪不如幫助，若警方設備不足，「我們可以捐一些摩托車，不要去責怪警察他們」。
中捷公司表示，目前捷運系統全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每座車站也配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑；中捷攻擊事件發生後，也加派警察與保全人員巡邏，全力維護乘客安全。有關傷者父親及各界對捷運安全的寶貴建議，中捷公司將持續檢討精進。