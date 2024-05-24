祖國媳婦陳妍希跟進！張韶涵喊「中國實現統一」 輸誠表格瘋傳
新任總統賴清德20日在就任演說中表示：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，立刻讓中國氣到逼藝人表態，官媒央視直接在微博發文「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家」、「台獨死路一條！中國將實現完全統一」，不少台灣藝人都陸續轉發輸誠，包括張韶涵、陳妍希，微博上也瘋傳一張台灣藝人是否表態的表格，意外掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
央視大動作在微博發文高喊：「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，台獨死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一」，許多中國、香港藝人都火速發文表態，包括范冰冰、謝霆鋒、王鶴棣、吳磊，王一博、魏大勛、陳哲遠、肖戰、檀健次、迪麗熱巴、胡歌、黃曉明、Angelababy、、周迅、楊冪、虞書欣、楊洋等人。
該則貼文流量已經累積超過9.9億閱讀量，1723萬討論量、4074萬互動量，積極在對岸發展的台灣藝人也陸續發文，22日第一時間發文的有侯佩岑、歐陽娜娜、文淇、楊宗緯、王以綸、賴冠霖、官鴻、黃曦彥、陳昕葳及顏人中，徹底惹火台灣人，而張韶涵、汪東城、陳妍希也在昨（23）日表態，今（24）日楊丞琳也跟進，還有一張台灣藝人輸誠的表格在微博上瘋傳，引發台灣網友熱烈討論。
不少中國網友都直言：「我說話難聽，我不排斥台灣藝人來大陸撈金，所以不管你內心怎麼樣，最起碼表面上，你得有個態度」、「我覺得，表態的我們熱烈歡迎，不表態的也不強求」、「大家記住了，沒表態的是什麼成色，大家都懂」，還有許多網友點名蕭敬騰，認為過去多次稱自己要定居重慶的他早該表態，「老蕭呢？」、「很意外蕭敬騰竟然沒有發文」。