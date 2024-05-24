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報稅倒數！繳稅百萬大戶逾5成也刷卡分期　銀行估今年續雙位成長

▲綜所稅結算申報倒數一周，隨著信用卡繳稅及分期機制越來越成熟便利，選擇使用信用卡繳稅的客戶也持續增加，銀行分析更發現，繳稅百萬以上大戶更有超過5成會選擇刷卡分期。（圖／資料照，攝影記者葉政勳攝）
▲綜所稅結算申報倒數一周，隨著信用卡繳稅及分期機制越來越成熟便利，選擇使用信用卡繳稅的客戶也持續增加，銀行分析更發現，繳稅百萬以上大戶更有超過5成會選擇刷卡分期。（圖／資料照，攝影記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

綜所稅申報進入倒數1周，還有許多納稅人尚未完成報稅，不過，隨著信用卡繳稅及分期機制越來越成熟便利，選擇使用信用卡繳稅的客戶也持續增加，從台北富邦銀行2023年全行信用卡客戶分析更可發現，高資產客戶使用分期的比例也較整體為高，繳稅百萬以上大戶，更有超過5成會選擇分期方式，銀行預估今年刷卡繳稅金額仍將有雙位數成長。

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北富銀指出，隨著信用卡繳稅及分期機制越來越成熟便利，選擇使用信用卡繳稅的客戶也持續增加，2023年北富銀刷卡繳稅金額較2022年增加3成，繳稅戶數成長21%，預計今年可望維持雙位數成長。

此外，從北富銀2023年全行信用卡客戶分析中可以發現，繳稅客戶逾6成有設定北富銀帳戶自動扣繳信用卡費，不但省時便利又不會忘記繳納卡費。同時也發現，高資產客戶使用分期的比例也較整體為高，繳稅百萬以上的客戶，則有超過5成會選擇分期方式。

北富銀建議，繳綜所稅有分期需求者，可以帳戶設定卡費自動扣繳，即可享有不限繳稅金額 3期或6期分期0利率優惠，繳稅30萬以上則享12期分期0利率優惠，不僅可以分散財務壓力，同時也能讓資金運用保有一定的靈活度；卡友可以先完成繳稅，再到官方LINE 帳號申辦刷卡分期，也可自6月8日起至網路銀行、行動銀行申辦分期，輕鬆搞定報稅大事。另提醒卡友可先檢視額度是否滿足繳稅金額需求，可提供相關財力證明事先向銀行申請提高額度以同時滿足繳稅及日常消費的額度需求。

至於過去常有卡友因為想延長繳款周期，會在報稅截止日前才壓線刷卡繳稅。北富銀說明，其實無論報稅早晚，財政部都會統一在6月11日向銀行請款，建議民眾可儘早完成報稅，避免因逾期申報導致需要加徵滯納金。

為減輕民眾繳稅壓力，多家銀行也有信貸繳稅優惠專案，像北富銀首期利率僅需0.01%，再享手續費減免2,000元，全程線上申請，24小時免出門即可辦理，線上簽約完成後最快10分鐘撥款，申請流程十分簡易快速，民眾如有繳稅資金需求，可善用銀行貸款商品，透過適度財務槓桿來分攤經濟壓力。

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