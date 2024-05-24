火鍋白菜驚見活蛞蝓！錢都致歉 北市衛生局將派員稽查
繼北市合點壽司京站店日前發生蛞蝓壽司事件後，近日有民眾到內湖一家錢都日式涮涮鍋用餐，也在白菜驚見蛞蝓蹤蹤，直呼「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。對此，台北市衛生局今（24）日表示，將派員稽查，並針對人員衛生、病媒防治、作業場所加強查核。錢都致歉表示，未來會再進行內部管理與檢討。
記者呂炯昌／台北報導
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，有關民眾反映在美式賣場的連鎖火鍋店用餐，看到有疑似蛞蝓生物，衛生局將派員前往稽查，包含產品責任險、食品良好規範準，並針對人員衛生、病媒防治、作業場所加強查核。
林冠蓁說，如查獲衛生缺失事項，將責令限期改善，複查仍不符合規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。另外，產品責任險如未符合食安法第13條規定，將依同法第47條處3萬至300萬罰鍰。
針對食材出現蛞蝓，錢都致歉表示，顧客5月22日當天到內湖IKEA店用餐時，發現菜葉上有蛞蝓，當下即刻反應，店家也馬上更換菜盤並表達歉意，經溯源釐清，蛞蝓來自餐點食材中的白菜，內部人員洗滌時並未發現，進而依照正常程序出餐給客人，造成賓客不安，深表歉意，當日也立刻下架白菜品項，改以其他葉菜類更替，未來會再進行內部管理與檢討，避免未來類似事件發生。