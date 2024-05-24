施暴前女友高嘉瑜！林秉樞抗告遭最高院駁回、確定執行2年9月
2021年11月間，民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，案件上訴二審，高院認定林秉樞共犯下7項罪名共13項罪行，裁定林秉樞應執行有期徒刑2年9月，最高法院於今（24日）駁回抗告，林秉樞確定執行2年9月。由於林秉樞已被羈押226天，倘若繳交罰金，扣除下來僅須入獄執行14日。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，林秉樞涉嫌家暴前女友高嘉瑜，消息傳出引發社會輿論，林秉樞遭逮捕後收押，2022年7月間以80萬元交保。檢方偵查終結，依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名提起公訴。
新北地院一審，判處有期徒刑2年2月，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，其餘得易科罰金78萬元。案件上訴二審，去年7月，高院駁回上訴維持原判。案經檢方聲請定應執行刑，高院裁定應執行2年9月，林秉樞提出抗告，最高法院今駁回抗告，確定執行2年9月。
※【NOWnews 今日新聞
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