站C位待韓國瑜兩側能搶進媒體版面？他曝內幕：左右護法並不好當
立法院處理國會改革相關法案，上周五、本周二與今天，朝野都爆發衝突。國民黨立委為讓議事順利進行，每天一早在議場開門就搶占主席台，保護立法院長韓國瑜。不過特別的是，這幾次站在韓國瑜兩旁的，大多是藍委張嘉郡與楊瓊瓔兩女將，兩人也因媒體報導，屢上螢光幕。不過有藍營人士說，主席旁的C位看似搶盡風頭，但其實很累人。
記者何哲欣／台北報導
藍營人士說，能站在主席兩側，在媒體報導的時候，一定會上版面，但其實壓力也不小。首先，因主席台上座位有限，韓國瑜兩側的人，一定要全程站著，不像台下其他人，還可以找地方坐著休息，且因距離走道遙遠，也不能來來去去想換人就換人，因此一站就一定要站上一整天，相當耗費體力。
該人士說，這兩人也不是只有站在兩側當門神而已，也要隨時注意台下狀況，例如之前就有綠委潑水，不斷試圖攻擊台上的韓國瑜，兩人要幫忙擋下攻擊，韓國瑜有時難免精神不集中，若對現場議事掌握閃神，一旁的人也要幫忙提醒。
該人士就說，綠委郭國文之前搶立法院秘書長周萬來的文件，也是張嘉郡出聲提醒台下藍委協助，台下綠委不斷質疑韓國瑜議事不中立，楊瓊瓔也是立刻回嘴反制，這兩人扮演韓國瑜的左右護法，表現都很稱職。