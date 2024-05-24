舒淇遭硬卡位「擠到聳肩」！大陸網友無情開酸　心機女星引爆眾怒

舒淇不用無奈！涉嫌卡位心機女星下場慘　大合照被切到只剩一隻手

▲舒淇參加時尚活動被日本女星森星卡位，如今森星在所有官方合照中被消失。（圖／舒淇微博）
▲舒淇參加時尚活動被日本女星森星卡位，如今森星在所有官方合照中被消失。（圖／舒淇微博）

記者楊穎軒／綜合報導

國際巨星舒淇近日到羅馬參加寶格麗週年活動，與各國代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、劉亦菲等人同框，眾女明星排排坐吸引攝影師不停按快門。沒想到，日本女星森星這時把身邊的舒淇擠到快沒空隙，舒淇只好縮起身子，笑容看似無奈，事後不僅傳出森星慘遭主辦單位除名，也在官方大合照被硬生生裁到剩下一隻手臂。

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事件起因，舒淇當晚和安海瑟薇、劉亦菲等女星坐一排拍照，坐在舒淇旁邊的日本女星、名模森星，不知有意還無意，整個人硬是往舒淇方向挪動，疑似為搶鏡頭而卡位，舒淇當下只能把兩邊肩膀聳起來，縮成很不舒服的姿勢。對此，網友痛批：「日本那個想搶鏡頭，故意往左邊靠」、「舒淇擁有今天的地位不是擠來的」、「那個心機女是誰，快把她拖走」、「心疼舒淇！」

▲森星（左一）疑似硬擠舒淇（中），讓舒淇不得不縮起身子。（圖／影視圈扒姐微博）
▲攝影師拍照環節，森星（左一）疑似硬擠舒淇（中），讓舒淇不得不縮起身子。（圖／影視圈扒姐微博）
後來盛傳官方在微博貼文的標籤，臨時把森星名字刪除，不過事實上是本來就沒有森星的名字，她的名字只出現在IG，截稿前也沒有被移除。然而，大合照就沒那麼幸運，森星被裁掉大半身，只有一邊的肩膀和手臂入鏡，所有社群平台的照片都以舒淇、安海瑟薇、劉亦菲和印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）為主。

對於有搏版面嫌疑的森星被消失，不少網友大聲叫好：「看到把亂入的森星截掉我就放心了」、「哈哈哈哈哈哈果然沒有那個日本人」、「森星費盡心思搶鏡，寶格麗社群媒體上卻找不到她的身影，太搞笑了！」連日本網友都看不下去，直言森星很沒禮貌，森星本人目前關閉IG留言功能，似乎怕被輿論攻擊。

▲舒淇（左起）、劉亦菲、安海瑟薇、寶格麗CEO吉恩克里斯托夫巴賓合照，森星（紅圈處）被裁掉。（圖／寶格麗微博）
▲舒淇（左起）、劉亦菲、安海瑟薇、寶格麗CEO吉恩克里斯托夫巴賓、琵豔卡喬普拉合照，森星（紅圈處）人被裁掉。（圖／寶格麗微博）
▲所有官方照片中，完全沒有森星的身影。（圖／寶格麗微博、IG）
▲▼所有官方照片中，完全沒有森星的身影。（圖／寶格麗IG、微博） 
▲所有官方照片中，完全沒有森星的身影。（圖／寶格麗IG、微博） 
▲所有官方照片中，完全沒有森星的身影。（圖／寶格麗IG、微博） 

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