舒淇不用無奈！涉嫌卡位心機女星下場慘 大合照被切到只剩一隻手
國際巨星舒淇近日到羅馬參加寶格麗週年活動，與各國代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）、劉亦菲等人同框，眾女明星排排坐吸引攝影師不停按快門。沒想到，日本女星森星這時把身邊的舒淇擠到快沒空隙，舒淇只好縮起身子，笑容看似無奈，事後不僅傳出森星慘遭主辦單位除名，也在官方大合照被硬生生裁到剩下一隻手臂。
記者楊穎軒／綜合報導
事件起因，舒淇當晚和安海瑟薇、劉亦菲等女星坐一排拍照，坐在舒淇旁邊的日本女星、名模森星，不知有意還無意，整個人硬是往舒淇方向挪動，疑似為搶鏡頭而卡位，舒淇當下只能把兩邊肩膀聳起來，縮成很不舒服的姿勢。對此，網友痛批：「日本那個想搶鏡頭，故意往左邊靠」、「舒淇擁有今天的地位不是擠來的」、「那個心機女是誰，快把她拖走」、「心疼舒淇！」
後來盛傳官方在微博貼文的標籤，臨時把森星名字刪除，不過事實上是本來就沒有森星的名字，她的名字只出現在IG，截稿前也沒有被移除。然而，大合照就沒那麼幸運，森星被裁掉大半身，只有一邊的肩膀和手臂入鏡，所有社群平台的照片都以舒淇、安海瑟薇、劉亦菲和印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）為主。
對於有搏版面嫌疑的森星被消失，不少網友大聲叫好：「看到把亂入的森星截掉我就放心了」、「哈哈哈哈哈哈果然沒有那個日本人」、「森星費盡心思搶鏡，寶格麗社群媒體上卻找不到她的身影，太搞笑了！」連日本網友都看不下去，直言森星很沒禮貌，森星本人目前關閉IG留言功能，似乎怕被輿論攻擊。